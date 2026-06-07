Салат из молодой капусты на каждый день: легко, быстро и вкусно
Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 12:44
Салат из молодой капусты. Фото: кадр из видео
Когда хочется чего-то легкого, свежего и быстрого, этот салат становится идеальным выбором. Хрустящая молодая капуста, сочные огурцы и нежная заправка создают простое, но очень вкусное блюдо, которое хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 1 шт.;
- свежие огурцы — 3 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- петрушка — по вкусу;
- твердый сыр — 150 г.
Для заправки:
- сметана — 1 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- дижонская горчица — 1 ч. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — ½ ч. л.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать и слегка примять руками, чтобы она стала мягче.
- Добавить нарезанные огурцы, измельченный зеленый лук и петрушку, а также натертый сыр.
- Отдельно смешать сметану, майонез, горчицу, соль и перец до однородной заправки. Добавить к салату и хорошо перемешать.
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