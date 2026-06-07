Салат из молодой капусты на каждый день: легко, быстро и вкусно

Салат из молодой капусты. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то легкого, свежего и быстрого, этот салат становится идеальным выбором. Хрустящая молодая капуста, сочные огурцы и нежная заправка создают простое, но очень вкусное блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 1 шт.;

свежие огурцы — 3 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

петрушка — по вкусу;

твердый сыр — 150 г.

Для заправки:

сметана — 1 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — ½ ч. л.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать и слегка примять руками, чтобы она стала мягче. Добавить нарезанные огурцы, измельченный зеленый лук и петрушку, а также натертый сыр. Отдельно смешать сметану, майонез, горчицу, соль и перец до однородной заправки. Добавить к салату и хорошо перемешать.

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