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Главная Вкус Салат из молодой капусты на каждый день: легко, быстро и вкусно

Салат из молодой капусты на каждый день: легко, быстро и вкусно

Ua ru
Дата публикации 7 июня 2026 12:44
Салат из молодой капусты на каждый день: легко, быстро и вкусно
Салат из молодой капусты. Фото: кадр из видео

Когда хочется чего-то легкого, свежего и быстрого, этот салат становится идеальным выбором. Хрустящая молодая капуста, сочные огурцы и нежная заправка создают простое, но очень вкусное блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 1 шт.;
  • свежие огурцы — 3 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • петрушка — по вкусу;
  • твердый сыр — 150 г.

Для заправки:

  • сметана — 1 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • дижонская горчица — 1 ч. л.;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — ½ ч. л.
рецепт салату з молодою капустою
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать и слегка примять руками, чтобы она стала мягче.
  2. Добавить нарезанные огурцы, измельченный зеленый лук и петрушку, а также натертый сыр.
  3. Отдельно смешать сметану, майонез, горчицу, соль и перец до однородной заправки. Добавить к салату и хорошо перемешать.

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салат рецепт молодая капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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