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Головна Смак Салат із молодої капусти на кожен день: легко, швидко та смачно

Салат із молодої капусти на кожен день: легко, швидко та смачно

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 12:44
Салат із молодої капусти на кожен день: легко, швидко та смачно
Салат із молодої капусти. Фото: кадр з відео

Коли хочеться чогось легкого, свіжого та швидкого, цей салат стає ідеальним вибором. Хрустка молода капуста, соковиті огірки та ніжна заправка створюють просту, але дуже смачну страву, яку хочеться готувати знову і знову.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 1 шт.;
  • свіжі огірки — 3 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • петрушка — за смаком;
  • твердий сир — 150 г.

Для заправки:

  • сметана — 1 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • діжонська гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль — за смаком;
  • чорний перець — ½ ч. л.
рецепт салату з молодою капустою
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати та злегка прим’яти руками, щоб вона стала м’якшою. 
  2. Додати нарізані огірки, подрібнену зелену цибулю та петрушку, а також натертий сир.
  3. Окремо змішати сметану, майонез, гірчицю, сіль і перець до однорідної заправки. Додати до салату та добре перемішати.

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салат рецепт молода капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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