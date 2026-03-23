Салат из обычной старой капусты: изюминка рецепта во вкусном соусе

Салат из обычной старой капусты: изюминка рецепта во вкусном соусе

Дата публикации 23 марта 2026 12:04
Салат из обычной старой капусты: изюминка рецепта во вкусном соусе
Салат с капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат из белокочанной капусты может стать настоящей изюминкой стола благодаря простому, но удачному сочетанию ингредиентов и нежного соуса на основе желтков, майонеза и кефира. Морковь по-корейски добавляет блюду пикантности, а фиолетовый лук — легкую свежесть, что делает салат сочным и насыщенным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста белокочанная — 200 г;
  • морковь по-корейски — 100-120 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • лук фиолетовый — ½ шт.;
  • майонез — 2 ст.л.;
  • кефир — 2-3 ст.л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный — по вкусу;
  • сахар — щепотка.
рецепт салату з капустою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Шинковать капусту тонкими полосками и немного посолить, после чего осторожно переминать руками до мягкости.
  2. Вареные яйца разделить на белки и желтки, белки нарезать тонкой соломкой, а желтки отложить для соуса.
  3. Фиолетовый лук нарезать максимально тонко и по желанию немного подсластить щепоткой сахара.
  4. Соединить капусту, морковь по-корейски, белки и лук и аккуратно перемешать.
  5. Для соуса растереть желтки вилкой, добавить майонез и кефир, приправить солью и перцем и перемешать до однородности.
  6. Заправить салат соусом и снова аккуратно перемешать.
  7. Дать настояться несколько минут и подавать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
