Салат из обычной старой капусты: изюминка рецепта во вкусном соусе

Салат с капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат из белокочанной капусты может стать настоящей изюминкой стола благодаря простому, но удачному сочетанию ингредиентов и нежного соуса на основе желтков, майонеза и кефира. Морковь по-корейски добавляет блюду пикантности, а фиолетовый лук — легкую свежесть, что делает салат сочным и насыщенным.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста белокочанная — 200 г;

морковь по-корейски — 100-120 г;

яйца вареные — 3 шт.;

лук фиолетовый — ½ шт.;

майонез — 2 ст.л.;

кефир — 2-3 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу;

сахар — щепотка.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Шинковать капусту тонкими полосками и немного посолить, после чего осторожно переминать руками до мягкости. Вареные яйца разделить на белки и желтки, белки нарезать тонкой соломкой, а желтки отложить для соуса. Фиолетовый лук нарезать максимально тонко и по желанию немного подсластить щепоткой сахара. Соединить капусту, морковь по-корейски, белки и лук и аккуратно перемешать. Для соуса растереть желтки вилкой, добавить майонез и кефир, приправить солью и перцем и перемешать до однородности. Заправить салат соусом и снова аккуратно перемешать. Дать настояться несколько минут и подавать к столу.

