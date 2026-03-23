Салат из обычной старой капусты: изюминка рецепта во вкусном соусе
Дата публикации 23 марта 2026 12:04
Салат с капустой. Фото: smakuiemo.com.ua
Салат из белокочанной капусты может стать настоящей изюминкой стола благодаря простому, но удачному сочетанию ингредиентов и нежного соуса на основе желтков, майонеза и кефира. Морковь по-корейски добавляет блюду пикантности, а фиолетовый лук — легкую свежесть, что делает салат сочным и насыщенным.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста белокочанная — 200 г;
- морковь по-корейски — 100-120 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- лук фиолетовый — ½ шт.;
- майонез — 2 ст.л.;
- кефир — 2-3 ст.л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный — по вкусу;
- сахар — щепотка.
Способ приготовления
- Шинковать капусту тонкими полосками и немного посолить, после чего осторожно переминать руками до мягкости.
- Вареные яйца разделить на белки и желтки, белки нарезать тонкой соломкой, а желтки отложить для соуса.
- Фиолетовый лук нарезать максимально тонко и по желанию немного подсластить щепоткой сахара.
- Соединить капусту, морковь по-корейски, белки и лук и аккуратно перемешать.
- Для соуса растереть желтки вилкой, добавить майонез и кефир, приправить солью и перцем и перемешать до однородности.
- Заправить салат соусом и снова аккуратно перемешать.
- Дать настояться несколько минут и подавать к столу.
