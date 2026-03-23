Салат із звичайної старої капусти: родзинка рецепта в смачному соусі
Дата публікації: 23 березня 2026 12:04
Салат з капустою. Фото: smakuiemo.com.ua
Салат із білокачанної капусти може стати справжньою родзинкою столу завдяки простому, але вдалому поєднанню інгредієнтів і ніжного соусу на основі жовтків, майонезу та кефіру. Морква по-корейськи додає страві пікантності, а фіолетова цибуля — легку свіжість, що робить салат соковитим і насиченим.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста білокачанна — 200 г;
- морква по-корейськи — 100–120 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- цибуля фіолетова — ½ шт.;
- майонез — 2 ст.л.;
- кефір — 2–3 ст.л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний — за смаком;
- цукор — дрібка.
Спосіб приготування
- Шинкувати капусту тонкими смужками і трохи посолити, після чого обережно переминати руками до м’якості.
- Варені яйця розділити на білки та жовтки, білки нарізати тонкою соломкою, а жовтки відкласти для соусу.
- Фіолетову цибулю нарізати максимально тонко і за бажанням трохи підсолодити дрібкою цукру.
- З’єднати капусту, моркву по-корейськи, білки та цибулю і акуратно перемішати.
- Для соусу розтерти жовтки виделкою, додати майонез і кефір, приправити сіллю та перцем і перемішати до однорідності.
- Заправити салат соусом і знову акуратно перемішати.
- Дати настоятися кілька хвилин і подавати до столу.
