Салат із звичайної старої капусти: родзинка рецепта в смачному соусі

Салат із звичайної старої капусти: родзинка рецепта в смачному соусі

Дата публікації: 23 березня 2026 12:04
Салат з капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Салат із білокачанної капусти може стати справжньою родзинкою столу завдяки простому, але вдалому поєднанню інгредієнтів і ніжного соусу на основі жовтків, майонезу та кефіру. Морква по-корейськи додає страві пікантності, а фіолетова цибуля — легку свіжість, що робить салат соковитим і насиченим.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • капуста білокачанна — 200 г;
  • морква по-корейськи — 100–120 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • цибуля фіолетова — ½ шт.;
  • майонез — 2 ст.л.;
  • кефір — 2–3 ст.л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний — за смаком;
  • цукор — дрібка.
рецепт салату з капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Шинкувати капусту тонкими смужками і трохи посолити, після чого обережно переминати руками до м’якості. 
  2. Варені яйця розділити на білки та жовтки, білки нарізати тонкою соломкою, а жовтки відкласти для соусу. 
  3. Фіолетову цибулю нарізати максимально тонко і за бажанням трохи підсолодити дрібкою цукру. 
  4. З’єднати капусту, моркву по-корейськи, білки та цибулю і акуратно перемішати. 
  5. Для соусу розтерти жовтки виделкою, додати майонез і кефір, приправити сіллю та перцем і перемішати до однорідності. 
  6. Заправити салат соусом і знову акуратно перемішати.
  7. Дати настоятися кілька хвилин і подавати до столу.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
