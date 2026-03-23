Салат із звичайної старої капусти: родзинка рецепта в смачному соусі

Салат з капустою.

Салат із білокачанної капусти може стати справжньою родзинкою столу завдяки простому, але вдалому поєднанню інгредієнтів і ніжного соусу на основі жовтків, майонезу та кефіру. Морква по-корейськи додає страві пікантності, а фіолетова цибуля — легку свіжість, що робить салат соковитим і насиченим.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста білокачанна — 200 г;

морква по-корейськи — 100–120 г;

яйця варені — 3 шт.;

цибуля фіолетова — ½ шт.;

майонез — 2 ст.л.;

кефір — 2–3 ст.л.;

сіль — за смаком;

перець чорний — за смаком;

цукор — дрібка.

Спосіб приготування

Шинкувати капусту тонкими смужками і трохи посолити, після чого обережно переминати руками до м’якості. Варені яйця розділити на білки та жовтки, білки нарізати тонкою соломкою, а жовтки відкласти для соусу. Фіолетову цибулю нарізати максимально тонко і за бажанням трохи підсолодити дрібкою цукру. З’єднати капусту, моркву по-корейськи, білки та цибулю і акуратно перемішати. Для соусу розтерти жовтки виделкою, додати майонез і кефір, приправити сіллю та перцем і перемішати до однорідності. Заправити салат соусом і знову акуратно перемішати. Дати настоятися кілька хвилин і подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".