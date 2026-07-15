Салат из огурцов "Нежинский": тот самый популярный рецепт заготовки на зиму
Салат "Нежинский" уже много лет остается одной из самых популярных зимних заготовок. Он готовится из простых ингредиентов, не требует сложных этапов, а огурцы получаются хрустящими, сочными и насыщенными по вкусу. Такая заготовка прекрасно сочетается с картофелем, мясными блюдами или может служить самостоятельной закуской.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 4 банки по 0,5 л):
- огурцы — 2 кг;
- лук репчатый — 500 г;
- укроп — 1 пучок;
- соль — 1,5 ст. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 4 ст. л.;
- чёрный перец горошком — по вкусу.
Способ приготовления
- Огурцы нарезать кольцами, а лук — тонкими кольцами или полукольцами.
- Смешать овощи с измельченным укропом, солью, сахаром и черным перцем.
- Оставить примерно на 1 час, чтобы огурцы пустили сок.
- Добавить уксус, ещё раз перемешать и разложить салат вместе с соком по стерилизованным банкам.
- Поставить банки в кастрюлю с водой, довести до кипения и стерилизовать около 20 минут.
- Закатать крышками, перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов из сезонных трав и цветов
Настойка из одуванчика: простой домашний рецепт, который спасает от боли.
Квас из одуванчика: сделайте этот витаминный напиток пока сезон в разгаре.
Целебное и вкусное варенье из одуванчика: 1 ложка заменяет аптечку.
Готовьте варенье из одуванчика пока сезон: целебный "царский мед".
Читайте Новини.live!