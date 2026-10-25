Салат из пекинской капусты за 5 минут: рецепт на каждый день
Ua ru
25 октября 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат из пекинской капусты. Фото: smachnenke.com.ua
Если вам нужен легкий салат на каждый день, попробуйте это простое сочетание овощей. Пекинская капуста придает хрусткость, горошек — нежность, а чеснок делает вкус более выразительным. Блюдо прекрасно дополнит обед или ужин.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- пекинская капуста — 400 г;
- консервированный горошек без жидкости — 180 г;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- сметана — 4 ст. л.
Способ приготовления
- Пекинскую капусту тонко нашинковать, морковь натереть на мелкой терке, чеснок измельчить.
- Добавить горошек без жидкости, посолить и заправить сметаной.
- Аккуратно перемешать и сразу подавать, пока капуста остаётся хрустящей.
- По желанию заменить сметану натуральным йогуртом или майонезом, а для свежего аромата добавить укроп или зеленый лук.
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