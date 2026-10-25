Салат из пекинской капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Если вам нужен легкий салат на каждый день, попробуйте это простое сочетание овощей. Пекинская капуста придает хрусткость, горошек — нежность, а чеснок делает вкус более выразительным. Блюдо прекрасно дополнит обед или ужин.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

пекинская капуста — 400 г;

консервированный горошек без жидкости — 180 г;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

сметана — 4 ст. л.

Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Пекинскую капусту тонко нашинковать, морковь натереть на мелкой терке, чеснок измельчить. Добавить горошек без жидкости, посолить и заправить сметаной. Аккуратно перемешать и сразу подавать, пока капуста остаётся хрустящей. По желанию заменить сметану натуральным йогуртом или майонезом, а для свежего аромата добавить укроп или зеленый лук.

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