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Главная Вкус Салат из пекинской капусты за 5 минут: рецепт на каждый день

Салат из пекинской капусты за 5 минут: рецепт на каждый день

Ua ru
25 октября 2026 13:44
Хрустящий салат из пекинской капусты: простой рецепт со сметаной Фото: smachnenke.com.ua
Салат из пекинской капусты. Фото: smachnenke.com.ua

Если вам нужен легкий салат на каждый день, попробуйте это простое сочетание овощей. Пекинская капуста придает хрусткость, горошек — нежность, а чеснок делает вкус более выразительным. Блюдо прекрасно дополнит обед или ужин.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 400 г;
  • консервированный горошек без жидкости — 180 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • сметана — 4 ст. л.
рецепт салату з пекінською капустою
Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Пекинскую капусту тонко нашинковать, морковь натереть на мелкой терке, чеснок измельчить.
  2. Добавить горошек без жидкости, посолить и заправить сметаной.
  3. Аккуратно перемешать и сразу подавать, пока капуста остаётся хрустящей.
  4. По желанию заменить сметану натуральным йогуртом или майонезом, а для свежего аромата добавить укроп или зеленый лук.

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салат рецепт закуска пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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