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Головна Смак Салат із пекінської капусти за 5 хвилин: рецепт на кожен день

Салат із пекінської капусти за 5 хвилин: рецепт на кожен день

Ua ru
25 жовтня 2026 13:44
Хрумкий салат із пекінської капусти: легкий рецепт зі сметаною Фото: smachnenke.com.ua
Салат із пекінської капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібен легкий салат на кожен день, спробуйте це просте поєднання овочів. Пекінська капуста додає хрумкості, горошок — ніжності, а часник робить смак виразнішим. Страва чудово доповнить обід або вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 400 г;
  • консервований горошок без рідини — 180 г;
  • морква — 1 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — до смаку;
  • сметана — 4 ст. л.
рецепт салату з пекінською капустою
Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Пекінську капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на дрібній тертці, часник подрібнити.
  2. Додати горошок без рідини, посолити й заправити сметаною.
  3. Обережно перемішати та відразу подавати, поки капуста залишається хрумкою.
  4. За бажанням замінити сметану натуральним йогуртом або майонезом, а для свіжого аромату додати кріп чи зелену цибулю.

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салат рецепт закуска пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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