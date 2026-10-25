Салат із пекінської капусти за 5 хвилин: рецепт на кожен день
Ua ru
25 жовтня 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат із пекінської капусти. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо потрібен легкий салат на кожен день, спробуйте це просте поєднання овочів. Пекінська капуста додає хрумкості, горошок — ніжності, а часник робить смак виразнішим. Страва чудово доповнить обід або вечерю.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 400 г;
- консервований горошок без рідини — 180 г;
- морква — 1 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — до смаку;
- сметана — 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Пекінську капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на дрібній тертці, часник подрібнити.
- Додати горошок без рідини, посолити й заправити сметаною.
- Обережно перемішати та відразу подавати, поки капуста залишається хрумкою.
- За бажанням замінити сметану натуральним йогуртом або майонезом, а для свіжого аромату додати кріп чи зелену цибулю.
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