Салат із пекінської капусти. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібен легкий салат на кожен день, спробуйте це просте поєднання овочів. Пекінська капуста додає хрумкості, горошок — ніжності, а часник робить смак виразнішим. Страва чудово доповнить обід або вечерю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

пекінська капуста — 400 г;

консервований горошок без рідини — 180 г;

морква — 1 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — до смаку;

сметана — 4 ст. л.

Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нашаткувати, моркву натерти на дрібній тертці, часник подрібнити. Додати горошок без рідини, посолити й заправити сметаною. Обережно перемішати та відразу подавати, поки капуста залишається хрумкою. За бажанням замінити сметану натуральним йогуртом або майонезом, а для свіжого аромату додати кріп чи зелену цибулю.

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