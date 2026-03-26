Салат Юлия №1 из свеклы: рецепт превзошел Шубу и Винегрет

Салат из свеклы "Юлия": рецепт №1 превзошел "Шубу" и "Винегрет"
Дата публикации 26 марта 2026 21:04
Салат из свеклы.
Салат "Юлия" — это яркая альтернатива привычным праздничным блюдам. Сочетание нежного куриного филе, сочной свеклы и сыра создает насыщенный и сбалансированный вкус. Благодаря слоям блюдо выглядит аппетитно и празднично.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе отварное — 300 г;
- сыр твердый — 200 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- морковь вареная — 1 шт.;
- свекла вареная — 2 шт.;
- соль — по вкусу;
- майонез — по вкусу.
Способ приготовления
- Отваренное куриное филе нарезать кусочками, выложить первым слоем, добавить соль и смазать майонезом.
- Сыр натереть на терке, выложить следующим слоем и добавить майонез.
- Яйца натереть, слегка посолить, выложить слоем и смазать майонезом.
- Морковь натереть, равномерно распределить и добавить майонез.
- Свеклу натереть, выложить последним слоем и покрыть майонезом. Дать салату немного настояться перед подачей.
Реклама