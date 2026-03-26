Салат Юлия №1 из свеклы: рецепт превзошел Шубу и Винегрет

Салат из свеклы "Юлия": рецепт №1 превзошел "Шубу" и "Винегрет"

Салат из свеклы "Юлия": рецепт №1 превзошел "Шубу" и "Винегрет"

Дата публикации 26 марта 2026 21:04
Салат из свеклы. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Юлия" — это яркая альтернатива привычным праздничным блюдам. Сочетание нежного куриного филе, сочной свеклы и сыра создает насыщенный и сбалансированный вкус. Благодаря слоям блюдо выглядит аппетитно и празднично.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе отварное — 300 г;
  • сыр твердый — 200 г;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • морковь вареная — 1 шт.;
  • свекла вареная — 2 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • майонез — по вкусу.
рецепт салату з буряком
Курица и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Отваренное куриное филе нарезать кусочками, выложить первым слоем, добавить соль и смазать майонезом.
  2. Сыр натереть на терке, выложить следующим слоем и добавить майонез.
  3. Яйца натереть, слегка посолить, выложить слоем и смазать майонезом.
  4. Морковь натереть, равномерно распределить и добавить майонез.
  5. Свеклу натереть, выложить последним слоем и покрыть майонезом. Дать салату немного настояться перед подачей.

яйца морковь салат свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

