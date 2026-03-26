Салат Юлия №1 из свеклы: рецепт превзошел Шубу и Винегрет

Салат "Юлия" — это яркая альтернатива привычным праздничным блюдам. Сочетание нежного куриного филе, сочной свеклы и сыра создает насыщенный и сбалансированный вкус. Благодаря слоям блюдо выглядит аппетитно и празднично.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе отварное — 300 г;

сыр твердый — 200 г;

яйца вареные — 3 шт.;

морковь вареная — 1 шт.;

свекла вареная — 2 шт.;

соль — по вкусу;

майонез — по вкусу.

Способ приготовления

Отваренное куриное филе нарезать кусочками, выложить первым слоем, добавить соль и смазать майонезом. Сыр натереть на терке, выложить следующим слоем и добавить майонез. Яйца натереть, слегка посолить, выложить слоем и смазать майонезом. Морковь натереть, равномерно распределить и добавить майонез. Свеклу натереть, выложить последним слоем и покрыть майонезом. Дать салату немного настояться перед подачей.

