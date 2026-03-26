Салат Юлія №1 з буряка: рецепт перевершив Шубу і Вінегрет

Салат з буряка "Юлія": рецепт №1 перевершив "Шубу" і "Вінегрет"
Ua ru
Дата публікації: 26 березня 2026 21:04
Салат з буряка. Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Юлія" — це яскрава альтернатива звичним святковим стравам. Поєднання ніжного курячого філе, соковитого буряка та сиру створює насичений і збалансований смак. Завдяки шарам страва виглядає апетитно та святково.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе відварене — 300 г;
- сир твердий — 200 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- морква варена — 1 шт.;
- буряк варений — 2 шт.;
- сіль — за смаком;
- майонез — за смаком.
Спосіб приготування
- Відварене куряче філе нарізати шматочками, викласти першим шаром, додати сіль і змастити майонезом.
- Сир натерти на терці, викласти наступним шаром і додати майонез.
- Яйця натерти, злегка посолити, викласти шаром і змастити майонезом.
- Моркву натерти, рівномірно розподілити та додати майонез.
- Буряк натерти, викласти останнім шаром і покрити майонезом. Дати салату трохи настоятися перед подачею.
Читайте Новини.LIVE!
