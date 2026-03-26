Салат Юлія №1 з буряка: рецепт перевершив Шубу і Вінегрет

Головна Смак Салат з буряка "Юлія": рецепт №1 перевершив "Шубу" і "Вінегрет"

Салат з буряка "Юлія": рецепт №1 перевершив "Шубу" і "Вінегрет"

Дата публікації: 26 березня 2026 21:04
Салат з буряка. Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Юлія" — це яскрава альтернатива звичним святковим стравам. Поєднання ніжного курячого філе, соковитого буряка та сиру створює насичений і збалансований смак. Завдяки шарам страва виглядає апетитно та святково.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе відварене — 300 г;
  • сир твердий — 200 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • морква варена — 1 шт.;
  • буряк варений — 2 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • майонез — за смаком.
Курка та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварене куряче філе нарізати шматочками, викласти першим шаром, додати сіль і змастити майонезом.
  2. Сир натерти на терці, викласти наступним шаром і додати майонез.
  3. Яйця натерти, злегка посолити, викласти шаром і змастити майонезом.
  4. Моркву натерти, рівномірно розподілити та додати майонез.
  5. Буряк натерти, викласти останнім шаром і покрити майонезом. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
