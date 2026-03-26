Салат Юлія №1 з буряка: рецепт перевершив Шубу і Вінегрет

Салат "Юлія" — це яскрава альтернатива звичним святковим стравам. Поєднання ніжного курячого філе, соковитого буряка та сиру створює насичений і збалансований смак. Завдяки шарам страва виглядає апетитно та святково.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе відварене — 300 г;

сир твердий — 200 г;

яйця варені — 3 шт.;

морква варена — 1 шт.;

буряк варений — 2 шт.;

сіль — за смаком;

майонез — за смаком.

Спосіб приготування

Відварене куряче філе нарізати шматочками, викласти першим шаром, додати сіль і змастити майонезом. Сир натерти на терці, викласти наступним шаром і додати майонез. Яйця натерти, злегка посолити, викласти шаром і змастити майонезом. Моркву натерти, рівномірно розподілити та додати майонез. Буряк натерти, викласти останнім шаром і покрити майонезом. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".