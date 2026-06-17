Салат с кабачками: понадобится 2 плавленых сырка

Салат "Копейка": понадобится 1 кабачок и 2 плавленых сырка
Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 21:44
Салат "Копейка". Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное из минимального набора продуктов, этот рецепт станет настоящей находкой. Один кабачок, два плавленых сырка и несколько минут — и на столе уже готов нежный салат с приятным сливочным вкусом. Блюдо получается настолько удачным, что его часто готовят не только как салат, но и как пасту для хлеба или тостов.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 1 шт.;
- плавленые сырки — 2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 1 ч. л.;
- кипяток — для заливки;
- укроп — 1 пучок;
- соль, перец — по вкусу;
- майонез — 1,5 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать небольшими кубиками, посолить и залить кипятком.
- Оставить на несколько минут, после чего слить воду и остудить.
- Плавленые сырки нарезать мелкими кубиками, добавить измельченный укроп и чеснок.
- Смешать подготовленные кабачки с сырками и зеленью. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать.
- Перед подачей салат можно немного охладить в холодильнике.
- По желанию использовать в качестве намазки для бутербродов.
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