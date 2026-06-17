Салат с кабачками: понадобится 2 плавленых сырка

Салат "Копейка". Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное из минимального набора продуктов, этот рецепт станет настоящей находкой. Один кабачок, два плавленых сырка и несколько минут — и на столе уже готов нежный салат с приятным сливочным вкусом. Блюдо получается настолько удачным, что его часто готовят не только как салат, но и как пасту для хлеба или тостов.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

кабачок — 1 шт.;

плавленые сырки — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

соль — 1 ч. л.;

кипяток — для заливки;

укроп — 1 пучок;

соль, перец — по вкусу;

майонез — 1,5 ст. л.

Кабачки в кипятке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Кабачок нарезать небольшими кубиками, посолить и залить кипятком. Оставить на несколько минут, после чего слить воду и остудить. Плавленые сырки нарезать мелкими кубиками, добавить измельченный укроп и чеснок. Смешать подготовленные кабачки с сырками и зеленью. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать. Перед подачей салат можно немного охладить в холодильнике. По желанию использовать в качестве намазки для бутербродов.

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