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Главная Вкус Салат "Копейка": понадобится 1 кабачок и 2 плавленых сырка

Салат "Копейка": понадобится 1 кабачок и 2 плавленых сырка

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 21:44
Салат с кабачками: понадобится 2 плавленых сырка
Салат "Копейка". Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется приготовить что-нибудь вкусное из минимального набора продуктов, этот рецепт станет настоящей находкой. Один кабачок, два плавленых сырка и несколько минут — и на столе уже готов нежный салат с приятным сливочным вкусом. Блюдо получается настолько удачным, что его часто готовят не только как салат, но и как пасту для хлеба или тостов.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 1 шт.;
  • плавленые сырки — 2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 1 ч. л.;
  • кипяток — для заливки;
  • укроп — 1 пучок;
  • соль, перец — по вкусу;
  • майонез — 1,5 ст. л.
рецепт салату з кабачків
Кабачки в кипятке. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать небольшими кубиками, посолить и залить кипятком.
  2. Оставить на несколько минут, после чего слить воду и остудить.
  3. Плавленые сырки нарезать мелкими кубиками, добавить измельченный укроп и чеснок.
  4. Смешать подготовленные кабачки с сырками и зеленью. Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать.
  5. Перед подачей салат можно немного охладить в холодильнике.
  6. По желанию использовать в качестве намазки для бутербродов.

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салат рецепт кабачки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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