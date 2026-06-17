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Головна Смак Салат "Копійка": знадобиться 1 кабачок та 2 плавлені сирки

Салат "Копійка": знадобиться 1 кабачок та 2 плавлені сирки

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 21:44
Салат з кабачками: знадобиться 2 плавлені сирки
Салат "Копійка". Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати щось смачне з мінімального набору продуктів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Один кабачок, два плавлені сирки та кілька хвилин часу — і на столі вже готовий ніжний салат із приємним вершковим смаком. Страва виходить настільки вдалою, що її часто готують не лише як салат, а й як намазку для хліба чи тостів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 1 шт.;
  • плавлені сирки — 2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • окріп — для заливання;
  • кріп — 1 пучок;
  • сіль, перець — за смаком;
  • майонез — 1,5 ст. л.
рецепт салату з кабачків
Кабачки в окропі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати невеликими кубиками, додати сіль і залити окропом.
  2. Залишити на кілька хвилин, після чого злити воду та охолодити.
  3. Плавлені сирки нарізати дрібними кубиками, додати подрібнений кріп і часник.
  4. Змішати підготовлені кабачки з сирками та зеленню. Додати сіль, перець і майонез, ретельно перемішати.
  5. Перед подачею салат можна трохи охолодити в холодильнику.
  6. За бажанням використовувати як намазку для бутербродів.

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салат рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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