Салат з кабачками: знадобиться 2 плавлені сирки

Салат "Копійка". Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться приготувати щось смачне з мінімального набору продуктів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Один кабачок, два плавлені сирки та кілька хвилин часу — і на столі вже готовий ніжний салат із приємним вершковим смаком. Страва виходить настільки вдалою, що її часто готують не лише як салат, а й як намазку для хліба чи тостів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 1 шт.;

плавлені сирки — 2 шт.;

часник — 2 зубчики;

сіль — 1 ч. л.;

окріп — для заливання;

кріп — 1 пучок;

сіль, перець — за смаком;

майонез — 1,5 ст. л.

Кабачки в окропі. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати невеликими кубиками, додати сіль і залити окропом. Залишити на кілька хвилин, після чого злити воду та охолодити. Плавлені сирки нарізати дрібними кубиками, додати подрібнений кріп і часник. Змішати підготовлені кабачки з сирками та зеленню. Додати сіль, перець і майонез, ретельно перемішати. Перед подачею салат можна трохи охолодити в холодильнику. За бажанням використовувати як намазку для бутербродів.

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