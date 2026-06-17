Салат з кабачками: знадобиться 2 плавлені сирки

Салат "Копійка": знадобиться 1 кабачок та 2 плавлені сирки
Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 21:44
Салат "Копійка". Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться приготувати щось смачне з мінімального набору продуктів, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Один кабачок, два плавлені сирки та кілька хвилин часу — і на столі вже готовий ніжний салат із приємним вершковим смаком. Страва виходить настільки вдалою, що її часто готують не лише як салат, а й як намазку для хліба чи тостів.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 1 шт.;
- плавлені сирки — 2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — 1 ч. л.;
- окріп — для заливання;
- кріп — 1 пучок;
- сіль, перець — за смаком;
- майонез — 1,5 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати невеликими кубиками, додати сіль і залити окропом.
- Залишити на кілька хвилин, після чого злити воду та охолодити.
- Плавлені сирки нарізати дрібними кубиками, додати подрібнений кріп і часник.
- Змішати підготовлені кабачки з сирками та зеленню. Додати сіль, перець і майонез, ретельно перемішати.
- Перед подачею салат можна трохи охолодити в холодильнику.
- За бажанням використовувати як намазку для бутербродів.
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