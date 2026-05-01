Салат, который любили больше Оливье: забытая легенда из 90х

Салат, который любили больше "Оливье": забытая легенда из 90-х
Дата публикации 1 мая 2026 12:44
Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат был настоящим фаворитом домашних застолий в 90-х и часто обходил даже "Оливье". Сочетание яблока, сыра и маринованного лука дает нежный и одновременно яркий вкус. Готовится очень быстро из простых ингредиентов. Идеальный вариант, когда хочется чего-то знакомого, но не банального.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- уксус — 1 ст. л.;
- кипяток — для маринада;
- яйца вареные — 3 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;
- сыр твердый — 200 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами, замариновать в смеси соли, уксуса и кипятка на несколько минут.
- Яйца и морковь натереть на терке. Яблоко и сыр также натереть.
- Соединить все ингредиенты, добавить соль, перец и майонез, перемешать до однородности.
