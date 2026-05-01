Салат, который любили больше Оливье: забытая легенда из 90х

Домашний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат был настоящим фаворитом домашних застолий в 90-х и часто обходил даже "Оливье". Сочетание яблока, сыра и маринованного лука дает нежный и одновременно яркий вкус. Готовится очень быстро из простых ингредиентов. Идеальный вариант, когда хочется чего-то знакомого, но не банального.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

лук — 1 шт.;

соль — 1 ч. л.;

уксус — 1 ст. л.;

кипяток — для маринада;

яйца вареные — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;

сыр твердый — 200 г;

майонез — 1 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами, замариновать в смеси соли, уксуса и кипятка на несколько минут. Яйца и морковь натереть на терке. Яблоко и сыр также натереть. Соединить все ингредиенты, добавить соль, перец и майонез, перемешать до однородности.

