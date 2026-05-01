Салат, який любили більше за "Олівʼє": забута легенда з 90х

Цей салат був справжнім фаворитом домашніх застіль у 90-х і часто обходив навіть "Олів’є". Поєднання яблука, сиру та маринованої цибулі дає ніжний і водночас яскравий смак. Готується дуже швидко з простих інгредієнтів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось знайомого, але не банального.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

цибуля — 1 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

оцет — 1 ст. л.;

окріп — для маринаду;

яйця варені — 3 шт.;

морква — 1 шт.;

яблуко кисло-солодке — 1 шт.;

сир твердий — 200 г;

майонез — 1 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати півкільцями, замаринувати в суміші солі, оцту та окропу на кілька хвилин. Яйця та моркву натерти на тертці. Яблуко й сир також натерти. З’єднати всі інгредієнти, додати сіль, перець і майонез, перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".