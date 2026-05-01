Салат, який любили більше за "Олівʼє": забута легенда з 90х
Дата публікації: 1 травня 2026 12:44
Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат був справжнім фаворитом домашніх застіль у 90-х і часто обходив навіть "Олів’є". Поєднання яблука, сиру та маринованої цибулі дає ніжний і водночас яскравий смак. Готується дуже швидко з простих інгредієнтів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось знайомого, але не банального.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- оцет — 1 ст. л.;
- окріп — для маринаду;
- яйця варені — 3 шт.;
- морква — 1 шт.;
- яблуко кисло-солодке — 1 шт.;
- сир твердий — 200 г;
- майонез — 1 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати півкільцями, замаринувати в суміші солі, оцту та окропу на кілька хвилин.
- Яйця та моркву натерти на тертці. Яблуко й сир також натерти.
- З’єднати всі інгредієнти, додати сіль, перець і майонез, перемішати до однорідності.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
