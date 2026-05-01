Головна Смак Салат, який любили більше за "Олівʼє": забута легенда з 90х

Салат, який любили більше за "Олівʼє": забута легенда з 90х

Дата публікації: 1 травня 2026 12:44
Салат, який любили більше за Олівʼє: забута легенда з 90х
Домашній салат. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат був справжнім фаворитом домашніх застіль у 90-х і часто обходив навіть "Олів’є". Поєднання яблука, сиру та маринованої цибулі дає ніжний і водночас яскравий смак. Готується дуже швидко з простих інгредієнтів. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось знайомого, але не банального.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • оцет — 1 ст. л.;
  • окріп — для маринаду;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • яблуко кисло-солодке — 1 шт.;
  • сир твердий — 200 г;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком.
рецепт смачного салату
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати півкільцями, замаринувати в суміші солі, оцту та окропу на кілька хвилин.
  2. Яйця та моркву натерти на тертці. Яблуко й сир також натерти.
  3. З’єднати всі інгредієнти, додати сіль, перець і майонез, перемішати до однорідності.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
