Главная Вкус Салат "Маруся" за 5 минут: понадобятся соленые огурцы

Дата публикации 13 апреля 2026 13:29
Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Простой набор ингредиентов создает гармоничное сочетание вкусов, где соленые огурцы добавляют характерной пикантности. Блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Идеальный вариант как для будней, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • морковь вареная или запеченная — 2 шт.;
  • огурцы соленые — 3 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • фасоль консервированная белая — 250 г;
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • укроп — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный молотый — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Морковь, огурцы и яйца нарезать мелкими кубиками и добавить в миску. Добавить фасоль, предварительно отцедив жидкость.
  2. Чеснок измельчить, укроп мелко нарезать и добавить к салату вместе со специями.
  3. Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности.
  4. Готовый салат поставить в холодильник примерно на 1 час, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу.

Юлия Щербак - Редактор
