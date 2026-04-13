Салат "Маруся" за 5 минут: понадобятся соленые огурцы

Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Простой набор ингредиентов создает гармоничное сочетание вкусов, где соленые огурцы добавляют характерной пикантности. Блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Идеальный вариант как для будней, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

морковь вареная или запеченная — 2 шт.;

огурцы соленые — 3 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

фасоль консервированная белая — 250 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

укроп — 1 пучок;

майонез — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Морковь, огурцы и яйца нарезать мелкими кубиками и добавить в миску. Добавить фасоль, предварительно отцедив жидкость. Чеснок измельчить, укроп мелко нарезать и добавить к салату вместе со специями. Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Готовый салат поставить в холодильник примерно на 1 час, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу.

