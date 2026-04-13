Салат "Маруся" за 5 минут: понадобятся соленые огурцы
Дата публикации 13 апреля 2026 13:29
Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро приготовить что-то вкусное и сытное. Простой набор ингредиентов создает гармоничное сочетание вкусов, где соленые огурцы добавляют характерной пикантности. Блюдо получается нежным, ароматным и очень аппетитным. Идеальный вариант как для будней, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- морковь вареная или запеченная — 2 шт.;
- огурцы соленые — 3 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- фасоль консервированная белая — 250 г;
- чеснок — 2-3 зубчика;
- укроп — 1 пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления
- Морковь, огурцы и яйца нарезать мелкими кубиками и добавить в миску. Добавить фасоль, предварительно отцедив жидкость.
- Чеснок измельчить, укроп мелко нарезать и добавить к салату вместе со специями.
- Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности.
- Готовый салат поставить в холодильник примерно на 1 час, чтобы он настоялся и стал более насыщенным по вкусу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Читайте Новини.LIVE!
