Салат "Маруся" за 5 хвилин: знадобляться солоні огірки

Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжня паличка-виручалочка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне. Простий набір інгредієнтів створює гармонійне поєднання смаків, де солоні огірки додають характерної пікантності. Страва виходить ніжною, ароматною і дуже апетитною. Ідеальний варіант як для буднів, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

морква варена або запечена — 2 шт.;

огірки солоні — 3 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

квасоля консервована біла — 250 г;

часник — 2–3 зубчики;

кріп — 1 пучок;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець чорний мелений — за смаком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Моркву, огірки та яйця нарізати дрібними кубиками і додати в миску. Додати квасолю, попередньо відцідивши рідину. Часник подрібнити, кріп дрібно нарізати і додати до салату разом зі спеціями. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності. Готовий салат поставити в холодильник приблизно на 1 годину, щоб він настоявся і став більш насиченим за смаком.

