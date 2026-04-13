Салат "Маруся" за 5 хвилин: знадобляться солоні огірки

Салат "Маруся" за 5 хвилин: знадобляться солоні огірки

Дата публікації: 13 квітня 2026 13:29
Салат Маруся за 5 хвилин: знадобляться солоні огірки
Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжня паличка-виручалочка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне. Простий набір інгредієнтів створює гармонійне поєднання смаків, де солоні огірки додають характерної пікантності. Страва виходить ніжною, ароматною і дуже апетитною. Ідеальний варіант як для буднів, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • морква варена або запечена — 2 шт.;
  • огірки солоні — 3 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • квасоля консервована біла — 250 г;
  • часник — 2–3 зубчики;
  • кріп — 1 пучок;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний мелений — за смаком.
рецепт салату з солоними огірками
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Моркву, огірки та яйця нарізати дрібними кубиками і додати в миску. Додати квасолю, попередньо відцідивши рідину.
  2. Часник подрібнити, кріп дрібно нарізати і додати до салату разом зі спеціями.
  3. Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності.
  4. Готовий салат поставити в холодильник приблизно на 1 годину, щоб він настоявся і став більш насиченим за смаком.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
