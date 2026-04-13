Салат "Маруся" за 5 хвилин: знадобляться солоні огірки
Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 13:29
Салат "Маруся". Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат — справжня паличка-виручалочка, коли потрібно швидко приготувати щось смачне і ситне. Простий набір інгредієнтів створює гармонійне поєднання смаків, де солоні огірки додають характерної пікантності. Страва виходить ніжною, ароматною і дуже апетитною. Ідеальний варіант як для буднів, так і для святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- морква варена або запечена — 2 шт.;
- огірки солоні — 3 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- квасоля консервована біла — 250 г;
- часник — 2–3 зубчики;
- кріп — 1 пучок;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець чорний мелений — за смаком.
Спосіб приготування
- Моркву, огірки та яйця нарізати дрібними кубиками і додати в миску. Додати квасолю, попередньо відцідивши рідину.
- Часник подрібнити, кріп дрібно нарізати і додати до салату разом зі спеціями.
- Додати майонез і ретельно перемішати до однорідності.
- Готовий салат поставити в холодильник приблизно на 1 годину, щоб він настоявся і став більш насиченим за смаком.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Читайте Новини.LIVE!
Реклама