Салат "Министерский": всего 4 ингредиента, подойдет вместо ужина

Салат "Министерский". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Министерский" — это пример блюда, которое готовится из простых продуктов, но получается очень сытным и вкусным. Сочетание нежной курицы, яичных блинов и свежих огурцов делает его одновременно легким и питательным. Обжаренный лук добавляет аромата и глубины вкуса. Такой салат легко может заменить полноценный ужин без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

огурец свежий — 240 г;

яйца — 3 шт.;

куриная грудка отварная — 200 г.;

лук — 100 г;

соль — по вкусу;

масло — 15 мл.;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Огурцы нарезать тонкой соломкой. Яйца взбить со щепоткой соли и пожарить тонкие блины на небольшом количестве масла, по 30 секунд с каждой стороны. Остывшие блины свернуть рулетом и нарезать полосками, добавить к огурцам. Куриную грудку разобрать на волокна. Лук нарезать полукольцами и быстро обжарить до легкой золотистости. Добавить лук и курицу к салату, заправить майонезом и перемешать.

