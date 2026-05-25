Україна
Салат "Министерский": всего 4 ингредиента, подойдет вместо ужина

Салат "Министерский": всего 4 ингредиента, подойдет вместо ужина

Дата публикации 25 мая 2026 21:44
Салат Министерский: всего 4 ингредиента, подойдет вместо ужина
Салат "Министерский". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Министерский" — это пример блюда, которое готовится из простых продуктов, но получается очень сытным и вкусным. Сочетание нежной курицы, яичных блинов и свежих огурцов делает его одновременно легким и питательным. Обжаренный лук добавляет аромата и глубины вкуса. Такой салат легко может заменить полноценный ужин без лишних усилий.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • огурец свежий — 240 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • куриная грудка отварная — 200 г.;
  • лук — 100 г;
  • соль — по вкусу;
  • масло — 15 мл.;
  • майонез — 3 ст. л.
рецепт салату замість вечері
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Огурцы нарезать тонкой соломкой.
  2. Яйца взбить со щепоткой соли и пожарить тонкие блины на небольшом количестве масла, по 30 секунд с каждой стороны.
  3. Остывшие блины свернуть рулетом и нарезать полосками, добавить к огурцам.
  4. Куриную грудку разобрать на волокна.
  5. Лук нарезать полукольцами и быстро обжарить до легкой золотистости.
  6. Добавить лук и курицу к салату, заправить майонезом и перемешать.

