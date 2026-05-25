Салат "Министерский": всего 4 ингредиента, подойдет вместо ужина
Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 21:44
Салат "Министерский". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Министерский" — это пример блюда, которое готовится из простых продуктов, но получается очень сытным и вкусным. Сочетание нежной курицы, яичных блинов и свежих огурцов делает его одновременно легким и питательным. Обжаренный лук добавляет аромата и глубины вкуса. Такой салат легко может заменить полноценный ужин без лишних усилий.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- огурец свежий — 240 г;
- яйца — 3 шт.;
- куриная грудка отварная — 200 г.;
- лук — 100 г;
- соль — по вкусу;
- масло — 15 мл.;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы нарезать тонкой соломкой.
- Яйца взбить со щепоткой соли и пожарить тонкие блины на небольшом количестве масла, по 30 секунд с каждой стороны.
- Остывшие блины свернуть рулетом и нарезать полосками, добавить к огурцам.
- Куриную грудку разобрать на волокна.
- Лук нарезать полукольцами и быстро обжарить до легкой золотистости.
- Добавить лук и курицу к салату, заправить майонезом и перемешать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
Реклама