Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат "Міністерський": всього 4 інгредієнта, підійде замість вечері

Салат "Міністерський": всього 4 інгредієнта, підійде замість вечері

Ua ru
Дата публікації: 25 травня 2026 21:44
Салат Міністерський: всього 4 інгредієнта, підійде замість вечері
Салат "Міністерський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Міністерський" — це приклад страви, яка готується з простих продуктів, але виходить дуже ситною та смачною. Поєднання ніжної курки, яєчних млинців і свіжих огірків робить його одночасно легким і поживним. Обсмажена цибуля додає аромату та глибини смаку. Такий салат легко може замінити повноцінну вечерю без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • огірок свіжий — 240 г.;
  • яйця — 3 шт.;
  • куряча грудка відварена — 200 г.;
  • цибуля — 100 г.;
  • сіль — за смаком.;
  • олія — 15 мл.;
  • майонез — 3 ст. л.
рецепт салату замість вечері
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Огірки нарізати тонкою соломкою.
  2. Яйця збити з дрібкою солі та посмажити тонкі млинці на невеликій кількості олії, по 30 секунд з кожного боку.
  3. Остиглі млинці згорнути рулетом і нарізати смужками, додати до огірків.
  4. Курячу грудку розібрати на волокна.
  5. Цибулю нарізати півкільцями та швидко обсмажити до легкої золотистості.
  6. Додати цибулю та курку до салату, заправити майонезом і перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Вечеря салат рецепт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації