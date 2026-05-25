Салат "Міністерський": всього 4 інгредієнта, підійде замість вечері
Дата публікації: 25 травня 2026 21:44
Салат "Міністерський". Фото: gospodynka.com.ua
Салат "Міністерський" — це приклад страви, яка готується з простих продуктів, але виходить дуже ситною та смачною. Поєднання ніжної курки, яєчних млинців і свіжих огірків робить його одночасно легким і поживним. Обсмажена цибуля додає аромату та глибини смаку. Такий салат легко може замінити повноцінну вечерю без зайвих зусиль.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірок свіжий — 240 г.;
- яйця — 3 шт.;
- куряча грудка відварена — 200 г.;
- цибуля — 100 г.;
- сіль — за смаком.;
- олія — 15 мл.;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки нарізати тонкою соломкою.
- Яйця збити з дрібкою солі та посмажити тонкі млинці на невеликій кількості олії, по 30 секунд з кожного боку.
- Остиглі млинці згорнути рулетом і нарізати смужками, додати до огірків.
- Курячу грудку розібрати на волокна.
- Цибулю нарізати півкільцями та швидко обсмажити до легкої золотистості.
- Додати цибулю та курку до салату, заправити майонезом і перемішати.
