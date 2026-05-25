Салат "Міністерський": всього 4 інгредієнта, підійде замість вечері

Салат "Міністерський". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Міністерський" — це приклад страви, яка готується з простих продуктів, але виходить дуже ситною та смачною. Поєднання ніжної курки, яєчних млинців і свіжих огірків робить його одночасно легким і поживним. Обсмажена цибуля додає аромату та глибини смаку. Такий салат легко може замінити повноцінну вечерю без зайвих зусиль.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

огірок свіжий — 240 г.;

яйця — 3 шт.;

куряча грудка відварена — 200 г.;

цибуля — 100 г.;

сіль — за смаком.;

олія — 15 мл.;

майонез — 3 ст. л.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Огірки нарізати тонкою соломкою. Яйця збити з дрібкою солі та посмажити тонкі млинці на невеликій кількості олії, по 30 секунд з кожного боку. Остиглі млинці згорнути рулетом і нарізати смужками, додати до огірків. Курячу грудку розібрати на волокна. Цибулю нарізати півкільцями та швидко обсмажити до легкої золотистості. Додати цибулю та курку до салату, заправити майонезом і перемішати.

