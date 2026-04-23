Салат на весну "Ненажера": понадобится молодая капуста
Дата публикации 23 апреля 2026 13:29
Салат с капустой. Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат — настоящий вкус весны в тарелке. Хрустящая молодая капуста, свежие огурцы и ароматный укроп создают легкое и освежающее блюдо. Простой рецепт приготовления позволяет быстро получить вкусный салат, который подходит и как гарнир, и как самостоятельный перекус.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 400 г;
- огурцы — 2 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- укроп — по вкусу;
- растительное масло — 2-3 ст. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, огурцы нарезать полукольцами, лук измельчить, укроп нарезать. Соединить все ингредиенты в миске.
- Добавить соль, растительное масло и яблочный уксус, хорошо перемешать. При необходимости дать постоять несколько минут.
