Салат на весну "Ненажера": понадобится молодая капуста

Салат с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат — настоящий вкус весны в тарелке. Хрустящая молодая капуста, свежие огурцы и ароматный укроп создают легкое и освежающее блюдо. Простой рецепт приготовления позволяет быстро получить вкусный салат, который подходит и как гарнир, и как самостоятельный перекус.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 400 г;

огурцы — 2 шт.;

красный лук — 1 шт.;

укроп — по вкусу;

растительное масло — 2-3 ст. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, огурцы нарезать полукольцами, лук измельчить, укроп нарезать. Соединить все ингредиенты в миске. Добавить соль, растительное масло и яблочный уксус, хорошо перемешать. При необходимости дать постоять несколько минут.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

