Салат на весну "Ненажера": знадобиться молода капуста

Салат з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжній смак весни в тарілці. Хрумка молода капуста, свіжі огірки та ароматний кріп створюють легку й освіжаючу страву. Простий рецепт приготування дозволяє швидко отримати смачний салат, який підходить і як гарнір, і як самостійний перекус.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста — 400 г;

огірки — 2 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

кріп — за смаком;

рослинна олія — 2–3 ст. л.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

сіль — за смаком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, огірки нарізати півкільцями, цибулю подрібнити, кріп нарізати. З’єднати всі інгредієнти в мисці. Додати сіль, рослинну олію та яблучний оцет, добре перемішати. За потреби дати постояти кілька хвилин.

