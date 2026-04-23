Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат на весну "Ненажера": знадобиться молода капуста

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 13:29
Салат з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат — справжній смак весни в тарілці. Хрумка молода капуста, свіжі огірки та ароматний кріп створюють легку й освіжаючу страву. Простий рецепт приготування дозволяє швидко отримати смачний салат, який підходить і як гарнір, і як самостійний перекус.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 400 г;
  • огірки — 2 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • кріп — за смаком;
  • рослинна олія — 2–3 ст. л.;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з молодої капусти
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Капусту тонко нашаткувати, огірки нарізати півкільцями, цибулю подрібнити, кріп нарізати. З’єднати всі інгредієнти в мисці.
  2. Додати сіль, рослинну олію та яблучний оцет, добре перемішати. За потреби дати постояти кілька хвилин.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації