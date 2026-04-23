Салат на весну "Ненажера": знадобиться молода капуста
Дата публікації: 23 квітня 2026 13:29
Салат з капустою. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат — справжній смак весни в тарілці. Хрумка молода капуста, свіжі огірки та ароматний кріп створюють легку й освіжаючу страву. Простий рецепт приготування дозволяє швидко отримати смачний салат, який підходить і як гарнір, і як самостійний перекус.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 400 г;
- огірки — 2 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- кріп — за смаком;
- рослинна олія — 2–3 ст. л.;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, огірки нарізати півкільцями, цибулю подрібнити, кріп нарізати. З’єднати всі інгредієнти в мисці.
- Додати сіль, рослинну олію та яблучний оцет, добре перемішати. За потреби дати постояти кілька хвилин.
