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Салат на зиму, как свежий — без химии, хранится 12 месяцев

1 июля 2025 01:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Рецепт домашнего овощного салата на зиму без уксуса — как только что с грядки даже через год
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит натуральные заготовки. Без уксуса и консервантов, только свежие овощи, соль и стерилизация. Спустя месяцы после приготовления он остается хрустящим, сочным и вкусным, как только что сделанный.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • перец сладкий — 1,5 кг;
  • перец острый — 2 шт.;
  • лук — 700 г;
  • петрушка — 2 пучка;
  • соль (крупная, не йодированная) — 2,5 ст. л.

Способ приготовления

Нарезать огурцы, как для салата. Добавить нарезанные помидоры, болгарский и острый перец, лук полукольцами и мелко нарезанную петрушку.

рецепт овочевого салату
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить соль, тщательно перемешать и оставить на 30-40 минут, чтобы овощи пустили сок. Подготовить чистые сухие банки (0,7 л), на дно кастрюли положить полотенце.

рецепт овочевого салату на зиму
Маринад для овощей. Фото: smachnenke.com.ua

Наполнить банки овощной массой, залить выделившимся соком. В кастрюлю с банками влить холодную воду по "плечики", довести до кипения, стерилизовать 15 минут.

простий рецепт овочевого салату
Заготовка на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Закрутить стерильными крышками, охладить при комнатной температуре в течение 24 часов. Хранить в прохладном темном месте или в холодильнике до 12 месяцев. Главное — соблюсти стерильность и убедиться, что крышки плотно закрыты.

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