Рецепт домашнего овощного салата на зиму без уксуса — как только что с грядки даже через год

Салат на зиму, как свежий — без химии, хранится 12 месяцев
Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит натуральные заготовки. Без уксуса и консервантов, только свежие овощи, соль и стерилизация. Спустя месяцы после приготовления он остается хрустящим, сочным и вкусным, как только что сделанный.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурцы — 2 кг;
- помидоры — 1,5 кг;
- перец сладкий — 1,5 кг;
- перец острый — 2 шт.;
- лук — 700 г;
- петрушка — 2 пучка;
- соль (крупная, не йодированная) — 2,5 ст. л.
Способ приготовления
Нарезать огурцы, как для салата. Добавить нарезанные помидоры, болгарский и острый перец, лук полукольцами и мелко нарезанную петрушку.
Добавить соль, тщательно перемешать и оставить на 30-40 минут, чтобы овощи пустили сок. Подготовить чистые сухие банки (0,7 л), на дно кастрюли положить полотенце.
Наполнить банки овощной массой, залить выделившимся соком. В кастрюлю с банками влить холодную воду по "плечики", довести до кипения, стерилизовать 15 минут.
Закрутить стерильными крышками, охладить при комнатной температуре в течение 24 часов. Хранить в прохладном темном месте или в холодильнике до 12 месяцев. Главное — соблюсти стерильность и убедиться, что крышки плотно закрыты.
Советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей
Рецепт приготовления быстрых почти малосольных огурцов, которые будут готовы уже через 20 минут.
Также рецепт полезных ферментированных помидоров, которые получаются, как бочковые, а будут готовы уже через 4 дня. Закуска, которая позаботится о микрофлоре вашего кишечника.
Еще советуем приготовить идеальные малосольные огурцы за два дня, в этом рецепте правильные пропорции, чтобы закуска не получилась слишком соленой или кислой.
Читайте Новини.LIVE!