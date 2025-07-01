Рецепт домашнього овочевого салату на зиму без оцту — як щойно з грядки навіть через рік

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить натуральні заготовки. Без оцту й консервантів, лише свіжі овочі, сіль і стерилізація. Через місяці після приготування він залишається хрустким, соковитим і смачним, як щойно зроблений.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

помідори — 1,5 кг;

перець солодкий — 1,5 кг;

перець гострий — 2 шт.;

цибуля — 700 г;

петрушка — 2 пучки;

сіль (велика, не йодована) — 2,5 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати огірки, як для салату. Додати нарізані помідори, болгарський та гострий перець, цибулю півкільцями та дрібно нарізану петрушку.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, ретельно перемішати та залишити на 30–40 хвилин, щоб овочі пустили сік. Підготувати чисті сухі банки (0,7 л), на дно каструлі покласти рушник.

Маринад для овочів. Фото: smachnenke.com.ua

Наповнити банки овочевою масою, залити виділеним соком. У каструлю з банками влити холодну воду по "плечики", довести до кипіння, стерилізувати 15 хвилин.

Заготівля на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Закрутити стерильними кришками, охолодити при кімнатній температурі протягом 24 годин. Зберігати в прохолодному темному місці або в холодильнику до 12 місяців. Головне — дотриматися стерильності та переконатися, що кришки щільно закриті.

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