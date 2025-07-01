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Головна arrow Смак arrow Салат на зиму, як свіжий — без хімії, зберігається 12 місяців arrow

Салат на зиму, як свіжий — без хімії, зберігається 12 місяців

1 липня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Рецепт домашнього овочевого салату на зиму без оцту — як щойно з грядки навіть через рік
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить натуральні заготовки. Без оцту й консервантів, лише свіжі овочі, сіль і стерилізація. Через місяці після приготування він залишається хрустким, соковитим і смачним, як щойно зроблений.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • помідори — 1,5 кг;
  • перець солодкий — 1,5 кг;
  • перець гострий — 2 шт.;
  • цибуля — 700 г;
  • петрушка — 2 пучки;
  • сіль (велика, не йодована) — 2,5 ст. л.

Спосіб приготування

Нарізати огірки, як для салату. Додати нарізані помідори, болгарський та гострий перець, цибулю півкільцями та дрібно нарізану петрушку.

рецепт овочевого салату
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Додати сіль, ретельно перемішати та залишити на 30–40 хвилин, щоб овочі пустили сік. Підготувати чисті сухі банки (0,7 л), на дно каструлі покласти рушник.

рецепт овочевого салату на зиму
Маринад для овочів. Фото: smachnenke.com.ua

Наповнити банки овочевою масою, залити виділеним соком. У каструлю з банками влити холодну воду по "плечики", довести до кипіння, стерилізувати 15 хвилин.

простий рецепт овочевого салату
Заготівля на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Закрутити стерильними кришками, охолодити при кімнатній температурі протягом 24 годин. Зберігати в прохолодному темному місці або в холодильнику до 12 місяців. Головне — дотриматися стерильності та переконатися, що кришки щільно закриті.

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