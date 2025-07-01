Рецепт домашнього овочевого салату на зиму без оцту — як щойно з грядки навіть через рік

Салат на зиму, як свіжий — без хімії, зберігається 12 місяців
Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить натуральні заготовки. Без оцту й консервантів, лише свіжі овочі, сіль і стерилізація. Через місяці після приготування він залишається хрустким, соковитим і смачним, як щойно зроблений.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- помідори — 1,5 кг;
- перець солодкий — 1,5 кг;
- перець гострий — 2 шт.;
- цибуля — 700 г;
- петрушка — 2 пучки;
- сіль (велика, не йодована) — 2,5 ст. л.
Спосіб приготування
Нарізати огірки, як для салату. Додати нарізані помідори, болгарський та гострий перець, цибулю півкільцями та дрібно нарізану петрушку.
Додати сіль, ретельно перемішати та залишити на 30–40 хвилин, щоб овочі пустили сік. Підготувати чисті сухі банки (0,7 л), на дно каструлі покласти рушник.
Наповнити банки овочевою масою, залити виділеним соком. У каструлю з банками влити холодну воду по "плечики", довести до кипіння, стерилізувати 15 хвилин.
Закрутити стерильними кришками, охолодити при кімнатній температурі протягом 24 годин. Зберігати в прохолодному темному місці або в холодильнику до 12 місяців. Головне — дотриматися стерильності та переконатися, що кришки щільно закриті.
Радимо ознайомитися вам з нашою добіркою маринованих та ферментованих овочів
Рецепт приготування швидких майже малосольних огірків, які будуть готові вже за 20 хвилин.
Також рецепт корисних ферментованих помідорів, які виходять, як бочкові, а будуть готові вже за 4 дні. Закуска, яка подбає про мікрофлору вашого кишківника.
Ще радимо приготувати ідеальні малосольні огірки за два дні, в цьому рецепті правильні пропорції, щоб закуска не вийшла занадто солоною або кислою.
Читайте Новини.LIVE!