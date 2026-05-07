Салат "Наполи" за 5 минут: понадобится всего 2 ингредиента
Дата публикации 7 мая 2026 13:24
Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые и сытные рецепты без лишних хлопот. Сочетание нежной курицы и фасоли создает насыщенный вкус, а ароматные специи делают блюдо еще более аппетитным. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия. Идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриное филе — 1 шт.;
- консервированная красная фасоль — 1 банка;
- петрушка — небольшой пучок;
- майонез — 1,5-2 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- перец черный горошком — 3-4 шт.;
- сушеный базилик — 1 ч. л.;
- прованские травы — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Куриное филе отварить в подсоленной воде с черным перцем, базиликом и прованскими травами до готовности.
- Оставить охлаждаться в бульоне, чтобы мясо осталось сочным.
- Филе нарезать кубиками, добавить консервированную фасоль и измельченную петрушку.
- Майонез смешать с измельченным чесноком и заправить салат. По желанию добавить немного соли и перемешать.
