Салат "Наполи" за 5 минут: понадобится всего 2 ингредиента

Салат "Наполи" за 5 минут: понадобится всего 2 ингредиента

Дата публикации 7 мая 2026 13:24
Салат "Наполи". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые и сытные рецепты без лишних хлопот. Сочетание нежной курицы и фасоли создает насыщенный вкус, а ароматные специи делают блюдо еще более аппетитным. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия. Идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриное филе — 1 шт.;
  • консервированная красная фасоль — 1 банка;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • майонез — 1,5-2 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный горошком — 3-4 шт.;
  • сушеный базилик — 1 ч. л.;
  • прованские травы — 1 ч. л.
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Куриное филе отварить в подсоленной воде с черным перцем, базиликом и прованскими травами до готовности.
  2. Оставить охлаждаться в бульоне, чтобы мясо осталось сочным.
  3. Филе нарезать кубиками, добавить консервированную фасоль и измельченную петрушку.
  4. Майонез смешать с измельченным чесноком и заправить салат. По желанию добавить немного соли и перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
