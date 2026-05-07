Салат "Наполи" за 5 минут: понадобится всего 2 ингредиента

Салат "Наполи". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая находка для тех, кто любит простые и сытные рецепты без лишних хлопот. Сочетание нежной курицы и фасоли создает насыщенный вкус, а ароматные специи делают блюдо еще более аппетитным. Минимум ингредиентов — максимум удовольствия. Идеальный вариант для быстрого ужина или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриное филе — 1 шт.;

консервированная красная фасоль — 1 банка;

петрушка — небольшой пучок;

майонез — 1,5-2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

перец черный горошком — 3-4 шт.;

сушеный базилик — 1 ч. л.;

прованские травы — 1 ч. л.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Куриное филе отварить в подсоленной воде с черным перцем, базиликом и прованскими травами до готовности. Оставить охлаждаться в бульоне, чтобы мясо осталось сочным. Филе нарезать кубиками, добавить консервированную фасоль и измельченную петрушку. Майонез смешать с измельченным чесноком и заправить салат. По желанию добавить немного соли и перемешать.

