Салат "Наполі" за 5 хвилин: знадобиться всього 2 інгредієнта

Салат "Наполі" за 5 хвилин: знадобиться всього 2 інгредієнта

Дата публікації: 7 травня 2026 13:24
Салат Наполі за 5 хвилин: знадобиться всього 2 інгредієнта
Салат "Наполі". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості й ситні рецепти без зайвих клопотів. Поєднання ніжної курки та квасолі створює насичений смак, а ароматні спеції роблять страву ще апетитнішою. Мінімум інгредієнтів — максимум задоволення. Ідеальний варіант для швидкої вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 1 шт.;
  • консервована червона квасоля — 1 банка;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • майонез — 1,5–2 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • перець чорний горошком — 3–4 шт.;
  • сушений базилік — 1 ч. л.;
  • прованські трави — 1 ч. л.
рецепт смачного салату з куркою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Куряче філе відварити у підсоленій воді з чорним перцем, базиліком і прованськими травами до готовності.
  2. Залишити охолоджуватися у бульйоні, щоб м’ясо залишилося соковитим.
  3. Філе нарізати кубиками, додати консервовану квасолю та подрібнену петрушку.
  4. Майонез змішати з подрібненим часником і заправити салат. За бажанням додати трохи солі та перемішати.

