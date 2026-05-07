Салат "Наполі" за 5 хвилин: знадобиться всього 2 інгредієнта

Салат "Наполі".

Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості й ситні рецепти без зайвих клопотів. Поєднання ніжної курки та квасолі створює насичений смак, а ароматні спеції роблять страву ще апетитнішою. Мінімум інгредієнтів — максимум задоволення. Ідеальний варіант для швидкої вечері або святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряче філе — 1 шт.;

консервована червона квасоля — 1 банка;

петрушка — невеликий пучок;

майонез — 1,5–2 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

перець чорний горошком — 3–4 шт.;

сушений базилік — 1 ч. л.;

прованські трави — 1 ч. л.

Приготування салату.

Спосіб приготування

Куряче філе відварити у підсоленій воді з чорним перцем, базиліком і прованськими травами до готовності. Залишити охолоджуватися у бульйоні, щоб м’ясо залишилося соковитим. Філе нарізати кубиками, додати консервовану квасолю та подрібнену петрушку. Майонез змішати з подрібненим часником і заправити салат. За бажанням додати трохи солі та перемішати.

