Салат "Наполі" за 5 хвилин: знадобиться всього 2 інгредієнта
Дата публікації: 7 травня 2026 13:24
Цей салат — справжня знахідка для тих, хто любить прості й ситні рецепти без зайвих клопотів. Поєднання ніжної курки та квасолі створює насичений смак, а ароматні спеції роблять страву ще апетитнішою. Мінімум інгредієнтів — максимум задоволення. Ідеальний варіант для швидкої вечері або святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 1 шт.;
- консервована червона квасоля — 1 банка;
- петрушка — невеликий пучок;
- майонез — 1,5–2 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- перець чорний горошком — 3–4 шт.;
- сушений базилік — 1 ч. л.;
- прованські трави — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Куряче філе відварити у підсоленій воді з чорним перцем, базиліком і прованськими травами до готовності.
- Залишити охолоджуватися у бульйоні, щоб м’ясо залишилося соковитим.
- Філе нарізати кубиками, додати консервовану квасолю та подрібнену петрушку.
- Майонез змішати з подрібненим часником і заправити салат. За бажанням додати трохи солі та перемішати.
