Салат "Оксана": в 100 раз вкуснее классического "Оливье"

Огурцы и куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат легко может стать новой альтернативой привычному "Оливье". Он готовится из простых ингредиентов, но благодаря обжаренному луку, чесноку и курице имеет совсем другой, более насыщенный вкус. Блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним — именно тем, которое хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

картофель отварной — 2 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

огурцы соленые — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

куриное филе — 300 г;

масло — для жарки;

майонез — 1 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Картофель и яйца нарезать полосками и переложить в миску. Добавить нарезанные огурцы. Лук обжарить на растительном масле до золотистости, добавить измельченный чеснок. Затем добавить куриное филе, нарезанное полосками, и довести до готовности. Остудить и добавить к салату. Заправить майонезом, горчицей, солью и перцем, хорошо перемешать.

