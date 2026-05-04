Салат "Оксана": в 100 раз вкуснее классического "Оливье"
Дата публикации 4 мая 2026 12:44
Огурцы и куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua
Этот салат легко может стать новой альтернативой привычному "Оливье". Он готовится из простых ингредиентов, но благодаря обжаренному луку, чесноку и курице имеет совсем другой, более насыщенный вкус. Блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним — именно тем, которое хочется повторять снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- картофель отварной — 2 шт.;
- яйца вареные — 2 шт.;
- огурцы соленые — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- куриное филе — 300 г;
- масло — для жарки;
- майонез — 1 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель и яйца нарезать полосками и переложить в миску. Добавить нарезанные огурцы.
- Лук обжарить на растительном масле до золотистости, добавить измельченный чеснок.
- Затем добавить куриное филе, нарезанное полосками, и довести до готовности. Остудить и добавить к салату.
- Заправить майонезом, горчицей, солью и перцем, хорошо перемешать.
