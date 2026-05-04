Салат "Оксана": в 100 раз вкуснее классического "Оливье"

Салат "Оксана": в 100 раз вкуснее классического "Оливье"

Дата публикации 4 мая 2026 12:44
Огурцы и куриное филе. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат легко может стать новой альтернативой привычному "Оливье". Он готовится из простых ингредиентов, но благодаря обжаренному луку, чесноку и курице имеет совсем другой, более насыщенный вкус. Блюдо получается сытным, ароматным и очень домашним — именно тем, которое хочется повторять снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • картофель отварной — 2 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • огурцы соленые — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • куриное филе — 300 г;
  • масло — для жарки;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Картофель и яйца нарезать полосками и переложить в миску. Добавить нарезанные огурцы.
  2. Лук обжарить на растительном масле до золотистости, добавить измельченный чеснок.
  3. Затем добавить куриное филе, нарезанное полосками, и довести до готовности. Остудить и добавить к салату.
  4. Заправить майонезом, горчицей, солью и перцем, хорошо перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
