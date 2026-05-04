Головна Смак Салат "Оксана": у 100 разів смачніший за класичний "Олівʼє"

Салат "Оксана": у 100 разів смачніший за класичний "Олівʼє"

Ua ru
Дата публікації: 4 травня 2026 12:44
Огірки та куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат легко може стати новою альтернативою звичному "Олів’є". Він готується з простих інгредієнтів, але завдяки обсмаженій цибулі, часнику та курці має зовсім інший, більш насичений смак. Страва виходить ситною, ароматною і дуже домашньою — саме тією, яку хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • картопля відварена — 2 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • огірки солоні — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • часник — 3 зубчики;
  • куряче філе — 300 г;
  • олія — для смаження;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком.
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Картоплю та яйця нарізати смужками й перекласти в миску. Додати нарізані огірки.
  2. Цибулю обсмажити на олії до золотистості, додати подрібнений часник.
  3. Потім додати куряче філе, нарізане смужками, і довести до готовності. Остудити та додати до салату.
  4. Заправити майонезом, гірчицею, сіллю та перцем, добре перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
