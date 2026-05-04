Салат "Оксана": у 100 разів смачніший за класичний "Олівʼє"
Дата публікації: 4 травня 2026 12:44
Огірки та куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат легко може стати новою альтернативою звичному "Олів’є". Він готується з простих інгредієнтів, але завдяки обсмаженій цибулі, часнику та курці має зовсім інший, більш насичений смак. Страва виходить ситною, ароматною і дуже домашньою — саме тією, яку хочеться повторювати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- картопля відварена — 2 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- огірки солоні — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- часник — 3 зубчики;
- куряче філе — 300 г;
- олія — для смаження;
- майонез — 1 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Картоплю та яйця нарізати смужками й перекласти в миску. Додати нарізані огірки.
- Цибулю обсмажити на олії до золотистості, додати подрібнений часник.
- Потім додати куряче філе, нарізане смужками, і довести до готовності. Остудити та додати до салату.
- Заправити майонезом, гірчицею, сіллю та перцем, добре перемішати.
