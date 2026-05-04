Салат "Оксана": у 100 разів смачніший за класичний "Олівʼє"

Огірки та куряче філе. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат легко може стати новою альтернативою звичному "Олів’є". Він готується з простих інгредієнтів, але завдяки обсмаженій цибулі, часнику та курці має зовсім інший, більш насичений смак. Страва виходить ситною, ароматною і дуже домашньою — саме тією, яку хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

картопля відварена — 2 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

огірки солоні — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

часник — 3 зубчики;

куряче філе — 300 г;

олія — для смаження;

майонез — 1 ст. л.;

гірчиця — 1 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Картоплю та яйця нарізати смужками й перекласти в миску. Додати нарізані огірки. Цибулю обсмажити на олії до золотистості, додати подрібнений часник. Потім додати куряче філе, нарізане смужками, і довести до готовності. Остудити та додати до салату. Заправити майонезом, гірчицею, сіллю та перцем, добре перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".