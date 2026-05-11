Салат "Олеся": рецепт сытного блюда из 5 ингредиентов

Салат "Олеся": рецепт сытного блюда из 5 ингредиентов

Дата публикации 11 мая 2026 12:04
Салат "Олеся". Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат прекрасно сочетает нежную говядину, ароматные яичные блины и пикантную корейскую морковь. Он получается сытным, сочным и одновременно очень простым в приготовлении. Маринованные огурцы добавляют приятной кислинки, а обжаренный лук делает вкус более насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • говядина отварная — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • укроп или другая зелень — 1 пучок;
  • маринованные огурцы — 2 шт.;
  • морковь по-корейски — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • масло — для обжаривания;
  • майонез — для заправки;
  • соль и перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Говядину отварить до готовности, охладить и нарезать соломкой.
  2. Яйца взбить с солью, перцем и измельченной зеленью, после чего обжарить тонкие яичные блины.
  3. Готовые блины охладить и также нарезать соломкой.
  4. Маринованные огурцы нарезать, лук обжарить до золотистости. В салатнице соединить говядину, яичные блины, огурцы, морковь по-корейски и лук.
  5. Заправить майонезом, перемешать и подавать к столу.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
