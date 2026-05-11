Салат "Олеся": рецепт сытного блюда из 5 ингредиентов

Салат "Олеся".

Этот салат прекрасно сочетает нежную говядину, ароматные яичные блины и пикантную корейскую морковь. Он получается сытным, сочным и одновременно очень простым в приготовлении. Маринованные огурцы добавляют приятной кислинки, а обжаренный лук делает вкус более насыщенным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

говядина отварная — 200 г;

яйца — 2 шт.;

укроп или другая зелень — 1 пучок;

маринованные огурцы — 2 шт.;

морковь по-корейски — по вкусу;

лук — 1 шт.;

масло — для обжаривания;

майонез — для заправки;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

Говядину отварить до готовности, охладить и нарезать соломкой. Яйца взбить с солью, перцем и измельченной зеленью, после чего обжарить тонкие яичные блины. Готовые блины охладить и также нарезать соломкой. Маринованные огурцы нарезать, лук обжарить до золотистости. В салатнице соединить говядину, яичные блины, огурцы, морковь по-корейски и лук. Заправить майонезом, перемешать и подавать к столу.

