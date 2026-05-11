Салат "Олеся": рецепт сытного блюда из 5 ингредиентов
Дата публикации 11 мая 2026 12:04
Салат "Олеся". Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат прекрасно сочетает нежную говядину, ароматные яичные блины и пикантную корейскую морковь. Он получается сытным, сочным и одновременно очень простым в приготовлении. Маринованные огурцы добавляют приятной кислинки, а обжаренный лук делает вкус более насыщенным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- говядина отварная — 200 г;
- яйца — 2 шт.;
- укроп или другая зелень — 1 пучок;
- маринованные огурцы — 2 шт.;
- морковь по-корейски — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- масло — для обжаривания;
- майонез — для заправки;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Говядину отварить до готовности, охладить и нарезать соломкой.
- Яйца взбить с солью, перцем и измельченной зеленью, после чего обжарить тонкие яичные блины.
- Готовые блины охладить и также нарезать соломкой.
- Маринованные огурцы нарезать, лук обжарить до золотистости. В салатнице соединить говядину, яичные блины, огурцы, морковь по-корейски и лук.
- Заправить майонезом, перемешать и подавать к столу.
