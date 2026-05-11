Салат "Олеся": рецепт ситної страви з 5 інгредієнтів

Салат "Олеся". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат чудово поєднує ніжну яловичину, ароматні яєчні млинці та пікантну корейську моркву. Він виходить ситним, соковитим і водночас дуже простим у приготуванні. Мариновані огірки додають приємної кислинки, а обсмажена цибуля робить смак більш насиченим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яловичина відварена — 200 г;

яйця — 2 шт.;

кріп або інша зелень — 1 пучок;

мариновані огірки — 2 шт.;

морква по-корейськи — за смаком;

цибуля — 1 шт.;

олія — для обсмажування;

майонез — для заправки;

сіль і перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яловичину відварити до готовності, охолодити та нарізати соломкою. Яйця збити із сіллю, перцем і подрібненою зеленню, після чого обсмажити тонкі яєчні млинці. Готові млинці охолодити та також нарізати соломкою. Мариновані огірки нарізати, цибулю обсмажити до золотистості. У салатниці з’єднати яловичину, яєчні млинці, огірки, моркву по-корейськи та цибулю. Заправити майонезом, перемішати й подавати до столу.

