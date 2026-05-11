Салат "Олеся": рецепт ситної страви з 5 інгредієнтів
Ua ru
Дата публікації: 11 травня 2026 12:04
Салат "Олеся". Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат чудово поєднує ніжну яловичину, ароматні яєчні млинці та пікантну корейську моркву. Він виходить ситним, соковитим і водночас дуже простим у приготуванні. Мариновані огірки додають приємної кислинки, а обсмажена цибуля робить смак більш насиченим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- яловичина відварена — 200 г;
- яйця — 2 шт.;
- кріп або інша зелень — 1 пучок;
- мариновані огірки — 2 шт.;
- морква по-корейськи — за смаком;
- цибуля — 1 шт.;
- олія — для обсмажування;
- майонез — для заправки;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Яловичину відварити до готовності, охолодити та нарізати соломкою.
- Яйця збити із сіллю, перцем і подрібненою зеленню, після чого обсмажити тонкі яєчні млинці.
- Готові млинці охолодити та також нарізати соломкою.
- Мариновані огірки нарізати, цибулю обсмажити до золотистості. У салатниці з’єднати яловичину, яєчні млинці, огірки, моркву по-корейськи та цибулю.
- Заправити майонезом, перемішати й подавати до столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Реклама