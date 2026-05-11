Салат "Олеся": рецепт ситної страви з 5 інгредієнтів

Дата публікації: 11 травня 2026 12:04
Салат Олеся: рецепт ситної страви з 5 інгредієнтів
Салат "Олеся". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат чудово поєднує ніжну яловичину, ароматні яєчні млинці та пікантну корейську моркву. Він виходить ситним, соковитим і водночас дуже простим у приготуванні. Мариновані огірки додають приємної кислинки, а обсмажена цибуля робить смак більш насиченим. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • яловичина відварена — 200 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • кріп або інша зелень — 1 пучок;
  • мариновані огірки — 2 шт.;
  • морква по-корейськи — за смаком;
  • цибуля — 1 шт.;
  • олія — для обсмажування;
  • майонез — для заправки;
  • сіль і перець — за смаком.
рецепт салату з яловичиною
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яловичину відварити до готовності, охолодити та нарізати соломкою.
  2. Яйця збити із сіллю, перцем і подрібненою зеленню, після чого обсмажити тонкі яєчні млинці. 
  3. Готові млинці охолодити та також нарізати соломкою.
  4. Мариновані огірки нарізати, цибулю обсмажити до золотистості. У салатниці з’єднати яловичину, яєчні млинці, огірки, моркву по-корейськи та цибулю.
  5. Заправити майонезом, перемішати й подавати до столу.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
