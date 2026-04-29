Главная Вкус Салат-пятиминутка к шашлыку: капуста остается хрустящей надолго

Салат-пятиминутка к шашлыку: капуста остается хрустящей надолго

Дата публикации 29 апреля 2026 21:44
Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий маст-хэв для шашлыка, когда хочется чего-то свежего и хрустящего. Простое сочетание капусты, овощей и легкой заправки дает яркий вкус, который не теряет свежести даже через несколько часов. Идеальный вариант для летних застолий на природе.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • капуста — 1,5 кг;
  • морковь — 1 шт.;
  • огурец — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • масло — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.
рецепт салату з капустою
Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Капусту тонко нашинковать, добавить соль, сахар и уксус, слегка помять руками до появления сока.
  2. Морковь натереть на терке, огурец нарезать или также натереть. Добавить к капусте.
  3. Добавить масло, добавить зелень и хорошо перемешать.

капуста салат рецепт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
