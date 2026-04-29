Салат-пятиминутка к шашлыку: капуста остается хрустящей надолго

Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящий маст-хэв для шашлыка, когда хочется чего-то свежего и хрустящего. Простое сочетание капусты, овощей и легкой заправки дает яркий вкус, который не теряет свежести даже через несколько часов. Идеальный вариант для летних застолий на природе.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

капуста — 1,5 кг;

морковь — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

соль — 0,5 ч. л.;

сахар — 2 ст. л.;

уксус 9% — 2 ст. л.;

масло — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, добавить соль, сахар и уксус, слегка помять руками до появления сока. Морковь натереть на терке, огурец нарезать или также натереть. Добавить к капусте. Добавить масло, добавить зелень и хорошо перемешать.

