Салат-пятиминутка к шашлыку: капуста остается хрустящей надолго
Дата публикации 29 апреля 2026 21:44
Салат с капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — настоящий маст-хэв для шашлыка, когда хочется чего-то свежего и хрустящего. Простое сочетание капусты, овощей и легкой заправки дает яркий вкус, который не теряет свежести даже через несколько часов. Идеальный вариант для летних застолий на природе.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- капуста — 1,5 кг;
- морковь — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сахар — 2 ст. л.;
- уксус 9% — 2 ст. л.;
- масло — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
- Капусту тонко нашинковать, добавить соль, сахар и уксус, слегка помять руками до появления сока.
- Морковь натереть на терке, огурец нарезать или также натереть. Добавить к капусте.
- Добавить масло, добавить зелень и хорошо перемешать.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
