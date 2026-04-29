Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городШтабРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУВійнаМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат-п'ятихвилинка до шашлику: капуста залишається хрумкою надовго

Салат-п’ятихвилинка до шашлику: капуста залишається хрумкою надовго

Ua ru
Дата публікації: 29 квітня 2026 21:44
Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній маст-хев для шашлику, коли хочеться чогось свіжого і хрумкого. Просте поєднання капусти, овочів і легкої заправки дає яскравий смак, який не втрачає свіжості навіть через кілька годин. Ідеальний варіант для літніх застіль на природі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • капуста — 1,5 кг;
  • морква — 1 шт.;
  • огірок — 1 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • олія — за смаком;
  • зелень — за смаком.
Спосіб приготування

  1. Капусту тонко нашаткувати, додати сіль, цукор і оцет, злегка пом’яти руками до появи соку.
  2. Моркву натерти на тертці, огірок нарізати або також натерти. Додати до капусти.
  3. Додати олію, додати зелень і добре перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації