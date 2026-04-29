Салат-п’ятихвилинка до шашлику: капуста залишається хрумкою надовго
Дата публікації: 29 квітня 2026 21:44
Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — справжній маст-хев для шашлику, коли хочеться чогось свіжого і хрумкого. Просте поєднання капусти, овочів і легкої заправки дає яскравий смак, який не втрачає свіжості навіть через кілька годин. Ідеальний варіант для літніх застіль на природі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста — 1,5 кг;
- морква — 1 шт.;
- огірок — 1 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- цукор — 2 ст. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- олія — за смаком;
- зелень — за смаком.
Спосіб приготування
- Капусту тонко нашаткувати, додати сіль, цукор і оцет, злегка пом’яти руками до появи соку.
- Моркву натерти на тертці, огірок нарізати або також натерти. Додати до капусти.
- Додати олію, додати зелень і добре перемішати.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Читайте також:
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
