Салат-п’ятихвилинка до шашлику: капуста залишається хрумкою надовго

Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжній маст-хев для шашлику, коли хочеться чогось свіжого і хрумкого. Просте поєднання капусти, овочів і легкої заправки дає яскравий смак, який не втрачає свіжості навіть через кілька годин. Ідеальний варіант для літніх застіль на природі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

капуста — 1,5 кг;

морква — 1 шт.;

огірок — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

цукор — 2 ст. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

олія — за смаком;

зелень — за смаком.

Салат з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Капусту тонко нашаткувати, додати сіль, цукор і оцет, злегка пом’яти руками до появи соку. Моркву натерти на тертці, огірок нарізати або також натерти. Додати до капусти. Додати олію, додати зелень і добре перемішати.

