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Главная Вкус Салат "Рассвет": грузинский рецепт, превзошедший "Оливье" и "Крабовый"

Салат "Рассвет": грузинский рецепт, превзошедший "Оливье" и "Крабовый"

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 12:04
Салат «Рассвет»: грузинский рецепт закуски
Салат "Рассвет". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и сытное, этот салат становится настоящей находкой. Сочетание курицы, маринованных огурцов, овощей и сыра создает насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими праздничными салатами. Это тот случай, когда обычные продукты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • отварное куриное мясо — 300 г;
  • маринованные огурцы — 4–5 шт.;
  • свежая морковь — 1 шт.;
  • вареные яйца — 4 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • красная фасоль — 1 банка;
  • майонез — 3 ст. л.
рецепт смачного салату з майонезом
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Отварное куриное мясо и маринованные огурцы нарезать кубиками.
  2. Морковь натереть на терке и добавить в миску.
  3. Яйца и твёрдый сыр также нарезать кубиками, добавить красную фасоль.
  4. Заправить майонезом, хорошо перемешать до однородности и подать к столу.

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салат рецепт оливье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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