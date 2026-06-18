Салат «Рассвет»: грузинский рецепт закуски

Салат "Рассвет". Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и сытное, этот салат становится настоящей находкой. Сочетание курицы, маринованных огурцов, овощей и сыра создает насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими праздничными салатами. Это тот случай, когда обычные продукты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

отварное куриное мясо — 300 г;

маринованные огурцы — 4–5 шт.;

свежая морковь — 1 шт.;

вареные яйца — 4 шт.;

твердый сыр — 100 г;

красная фасоль — 1 банка;

майонез — 3 ст. л.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Отварное куриное мясо и маринованные огурцы нарезать кубиками. Морковь натереть на терке и добавить в миску. Яйца и твёрдый сыр также нарезать кубиками, добавить красную фасоль. Заправить майонезом, хорошо перемешать до однородности и подать к столу.

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