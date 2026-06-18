Салат «Рассвет»: грузинский рецепт закуски

Салат "Рассвет": грузинский рецепт, превзошедший "Оливье" и "Крабовый"
Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 12:04
Салат "Рассвет". Фото: gospodynka.com.ua
Когда хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и сытное, этот салат становится настоящей находкой. Сочетание курицы, маринованных огурцов, овощей и сыра создает насыщенный вкус, который легко конкурирует с классическими праздничными салатами. Это тот случай, когда обычные продукты превращаются в блюдо, которое хочется готовить снова и снова.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- отварное куриное мясо — 300 г;
- маринованные огурцы — 4–5 шт.;
- свежая морковь — 1 шт.;
- вареные яйца — 4 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- красная фасоль — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.
Способ приготовления
- Отварное куриное мясо и маринованные огурцы нарезать кубиками.
- Морковь натереть на терке и добавить в миску.
- Яйца и твёрдый сыр также нарезать кубиками, добавить красную фасоль.
- Заправить майонезом, хорошо перемешать до однородности и подать к столу.
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