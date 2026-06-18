Салат Світанок: грузинський рецепт на закуску

Салат "Світанок": грузинський рецепт, що перевершив "Олівʼє" і "Крабовий"
Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 12:04
Салат "Світанок". Фото: gospodynka.com.ua
Коли хочеться приготувати щось просте, але водночас смачне й ситне, цей салат стає справжньою знахідкою. Поєднання курки, маринованих огірків, овочів і сиру створює насичений смак, який легко конкурує з класичними святковими салатами. Це той випадок, коли звичайні продукти перетворюються на страву, яку хочеться повторювати знову і знову.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряче м’ясо відварене — 300 г;
- мариновані огірки — 4–5 шт.;
- морква свіжа — 1 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- червона квасоля — 1 банка;
- майонез — 3 ст. л.
Спосіб приготування
- Відварене куряче м’ясо та мариновані огірки нарізати кубиками.
- Моркву натерти на тертці та додати до миски.
- Яйця та твердий сир також нарізати кубиками, всипати червону квасолю.
- Заправити майонезом, добре перемішати до однорідності та подати до столу.
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