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Головна Смак Салат "Світанок": грузинський рецепт, що перевершив "Олівʼє" і "Крабовий"

Салат "Світанок": грузинський рецепт, що перевершив "Олівʼє" і "Крабовий"

Ua ru
Дата публікації: 18 червня 2026 12:04
Салат Світанок: грузинський рецепт на закуску
Салат "Світанок". Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться приготувати щось просте, але водночас смачне й ситне, цей салат стає справжньою знахідкою. Поєднання курки, маринованих огірків, овочів і сиру створює насичений смак, який легко конкурує з класичними святковими салатами. Це той випадок, коли звичайні продукти перетворюються на страву, яку хочеться повторювати знову і знову.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряче м’ясо відварене — 300 г;
  • мариновані огірки — 4–5 шт.;
  • морква свіжа — 1 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • червона квасоля — 1 банка;
  • майонез — 3 ст. л.
рецепт смачного салату з майонезом
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Відварене куряче м’ясо та мариновані огірки нарізати кубиками.
  2. Моркву натерти на тертці та додати до миски.
  3. Яйця та твердий сир також нарізати кубиками, всипати червону квасолю.
  4. Заправити майонезом, добре перемішати до однорідності та подати до столу.

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салат рецепт олів'є
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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