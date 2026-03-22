Салат "Розовая королева": достойный конкурент классической "Шубе"

Салат "Розовая королева". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат легко может заменить классическую "Шубу" и даже превзойти ее по вкусу. Сочетание нежной свеклы, кремового сыра и икры создает насыщенный и одновременно деликатный вкус. Блюдо выглядит ярко, празднично и сразу привлекает внимание на столе. Если хочется попробовать что-то новое, но из знакомых ингредиентов — этот рецепт точно стоит внимания.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла вареная или запеченная — 500-600 г;

икра минтая — 160-200 г;

сыр плавленый — 180-200 г;

яйца вареные — 3-4 шт.;

майонез — 120-150 г;

чеснок — 1 зубчик (по желанию);

соль — по вкусу;

ягоды (калина, клюква) — для украшения.

Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Натереть свеклу, при необходимости немного отжать. Выложить большую часть первым слоем, смазать майонезом. Добавить слой икры, снова немного майонеза. Выложить натертый плавленый сыр, смазать. Затем добавить натертые яйца и еще раз нанести майонез. Сверху выложить оставшуюся свеклу, сформировать ровный слой и украсить. Дать настояться в холодильнике перед подачей.

