Салат "Розовая королева": достойный конкурент классической "Шубе"
Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 12:44
Этот салат легко может заменить классическую "Шубу" и даже превзойти ее по вкусу. Сочетание нежной свеклы, кремового сыра и икры создает насыщенный и одновременно деликатный вкус. Блюдо выглядит ярко, празднично и сразу привлекает внимание на столе. Если хочется попробовать что-то новое, но из знакомых ингредиентов — этот рецепт точно стоит внимания.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла вареная или запеченная — 500-600 г;
- икра минтая — 160-200 г;
- сыр плавленый — 180-200 г;
- яйца вареные — 3-4 шт.;
- майонез — 120-150 г;
- чеснок — 1 зубчик (по желанию);
- соль — по вкусу;
- ягоды (калина, клюква) — для украшения.
Способ приготовления
- Натереть свеклу, при необходимости немного отжать.
- Выложить большую часть первым слоем, смазать майонезом.
- Добавить слой икры, снова немного майонеза. Выложить натертый плавленый сыр, смазать.
- Затем добавить натертые яйца и еще раз нанести майонез.
- Сверху выложить оставшуюся свеклу, сформировать ровный слой и украсить.
- Дать настояться в холодильнике перед подачей.
Читайте Новини.LIVE!
