Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат "Розовая королева": достойный конкурент классической "Шубе"

Салат "Розовая королева": достойный конкурент классической "Шубе"

Ua ru
Дата публикации 22 марта 2026 12:44
Салат "Розовая королева". Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат легко может заменить классическую "Шубу" и даже превзойти ее по вкусу. Сочетание нежной свеклы, кремового сыра и икры создает насыщенный и одновременно деликатный вкус. Блюдо выглядит ярко, празднично и сразу привлекает внимание на столе. Если хочется попробовать что-то новое, но из знакомых ингредиентов — этот рецепт точно стоит внимания.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла вареная или запеченная — 500-600 г;
  • икра минтая — 160-200 г;
  • сыр плавленый — 180-200 г;
  • яйца вареные — 3-4 шт.;
  • майонез — 120-150 г;
  • чеснок — 1 зубчик (по желанию);
  • соль — по вкусу;
  • ягоды (калина, клюква) — для украшения.
Салат со свеклой. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Натереть свеклу, при необходимости немного отжать.
  2. Выложить большую часть первым слоем, смазать майонезом.
  3. Добавить слой икры, снова немного майонеза. Выложить натертый плавленый сыр, смазать.
  4. Затем добавить натертые яйца и еще раз нанести майонез.
  5. Сверху выложить оставшуюся свеклу, сформировать ровный слой и украсить.
  6. Дать настояться в холодильнике перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации