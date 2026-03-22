Салат "Рожева королева": гідний конкурент класичній "Шубі"
Дата публікації: 22 березня 2026 12:44
Салат "Рожева королева". Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат легко може замінити класичну "Шубу" і навіть перевершити її за смаком. Поєднання ніжного буряка, кремового сиру та ікри створює насичений і водночас делікатний смак. Страва виглядає яскраво, святково і одразу привертає увагу на столі. Якщо хочеться спробувати щось нове, але з знайомих інгредієнтів — цей рецепт точно вартий уваги.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк варений або запечений — 500–600 г;
- ікра минтая — 160–200 г;
- сир плавлений — 180–200 г;
- яйця варені — 3–4 шт.;
- майонез — 120–150 г;
- часник — 1 зубчик (за бажанням);
- сіль — за смаком;
- ягоди (калина, журавлина) — для прикраси.
Спосіб приготування
- Натерти буряк, за потреби трохи відтиснути.
- Викласти більшу частину першим шаром, змастити майонезом.
- Додати шар ікри, знову трохи майонезу. Викласти натертий плавлений сир, змастити.
- Потім додати натерті яйця і ще раз нанести майонез.
- Зверху викласти решту буряка, сформувати рівний шар і прикрасити.
- Дати настоятися в холодильнику перед подачею.
