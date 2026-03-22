Салат "Рожева королева": гідний конкурент класичній "Шубі"

Салат "Рожева королева". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат легко може замінити класичну "Шубу" і навіть перевершити її за смаком. Поєднання ніжного буряка, кремового сиру та ікри створює насичений і водночас делікатний смак. Страва виглядає яскраво, святково і одразу привертає увагу на столі. Якщо хочеться спробувати щось нове, але з знайомих інгредієнтів — цей рецепт точно вартий уваги.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

буряк варений або запечений — 500–600 г;

ікра минтая — 160–200 г;

сир плавлений — 180–200 г;

яйця варені — 3–4 шт.;

майонез — 120–150 г;

часник — 1 зубчик (за бажанням);

сіль — за смаком;

ягоди (калина, журавлина) — для прикраси.

Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Натерти буряк, за потреби трохи відтиснути. Викласти більшу частину першим шаром, змастити майонезом. Додати шар ікри, знову трохи майонезу. Викласти натертий плавлений сир, змастити. Потім додати натерті яйця і ще раз нанести майонез. Зверху викласти решту буряка, сформувати рівний шар і прикрасити. Дати настоятися в холодильнику перед подачею.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".