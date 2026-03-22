Салат "Рожева королева": гідний конкурент класичній "Шубі"

Салат "Рожева королева": гідний конкурент класичній "Шубі"

Дата публікації: 22 березня 2026 12:44
Салат "Рожева королева". Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат легко може замінити класичну "Шубу" і навіть перевершити її за смаком. Поєднання ніжного буряка, кремового сиру та ікри створює насичений і водночас делікатний смак. Страва виглядає яскраво, святково і одразу привертає увагу на столі. Якщо хочеться спробувати щось нове, але з знайомих інгредієнтів — цей рецепт точно вартий уваги.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк варений або запечений — 500–600 г;
  • ікра минтая — 160–200 г;
  • сир плавлений — 180–200 г;
  • яйця варені — 3–4 шт.;
  • майонез — 120–150 г;
  • часник — 1 зубчик (за бажанням);
  • сіль — за смаком;
  • ягоди (калина, журавлина) — для прикраси.
Салат з буряком. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Натерти буряк, за потреби трохи відтиснути.
  2. Викласти більшу частину першим шаром, змастити майонезом.
  3. Додати шар ікри, знову трохи майонезу. Викласти натертий плавлений сир, змастити.
  4. Потім додати натерті яйця і ще раз нанести майонез.
  5. Зверху викласти решту буряка, сформувати рівний шар і прикрасити.
  6. Дати настоятися в холодильнику перед подачею.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
