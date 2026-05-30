Салат с кабачками за 5 минут: для тех, кто любит битую редиску и огурцы
Дата публикации 30 мая 2026 12:04
Этот салат — настоящая летняя находка, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и с легкой пикантностью. Кабачки быстро маринуются в ароматной заправке с горчицей и уксусом, сохраняя нежность и текстуру. Добавьте зелень и немного острого перца — и получите идеальную закуску, которая готовится почти мгновенно.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- кабачок — 270-300 г;
- острый перец — 3-4 кольца;
- укроп, петрушка, зеленый лук — по пучку;
- лук репчатый — 50 г;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- горчица — 0,5 ч. л.;
- соль — 0,5 ч. л. (+ немного для кабачков);
- сахар — 1/3 ч. л.;
- черный перец — по вкусу;
- растительное масло — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
- Кабачок нарезать очень тонкими кружочками, посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы он пустил сок и стал более нежным. После этого по желанию слегка отжать.
- Лук нарезать тонкими полукольцами, зелень мелко порубить, чеснок измельчить. Все добавить к кабачкам вместе с острым перцем.
- Отдельно смешать яблочный уксус, горчицу, соль, сахар, перец и масло до однородного маринада. Вылить его к овощам.
- Хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек пропитался заправкой, и оставить настояться минимум на 15 минут в холодильнике. Перед подачей еще раз перемешать.
