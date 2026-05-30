Главная Вкус Салат с кабачками за 5 минут: для тех, кто любит битую редиску и огурцы

Дата публикации 30 мая 2026 12:04
Салат с кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат — настоящая летняя находка, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и с легкой пикантностью. Кабачки быстро маринуются в ароматной заправке с горчицей и уксусом, сохраняя нежность и текстуру. Добавьте зелень и немного острого перца — и получите идеальную закуску, которая готовится почти мгновенно.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • кабачок — 270-300 г;
  • острый перец — 3-4 кольца;
  • укроп, петрушка, зеленый лук — по пучку;
  • лук репчатый — 50 г;
  • чеснок — 1-2 зубчика;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • горчица — 0,5 ч. л.;
  • соль — 0,5 ч. л. (+ немного для кабачков);
  • сахар — 1/3 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • растительное масло — 2-3 ст. л.
Приготовление кабачков. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать очень тонкими кружочками, посолить и оставить на 10-15 минут, чтобы он пустил сок и стал более нежным. После этого по желанию слегка отжать.
  2. Лук нарезать тонкими полукольцами, зелень мелко порубить, чеснок измельчить. Все добавить к кабачкам вместе с острым перцем.
  3. Отдельно смешать яблочный уксус, горчицу, соль, сахар, перец и масло до однородного маринада. Вылить его к овощам.
  4. Хорошо перемешать, чтобы каждый кусочек пропитался заправкой, и оставить настояться минимум на 15 минут в холодильнике. Перед подачей еще раз перемешать.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
