Салат з кабачками за 5 хвилин: для тих, хто любить биту редиску та огірки

Салат з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня літня знахідка, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого і з легкою пікантністю. Кабачки швидко маринуються в ароматній заправці з гірчицею та оцтом, зберігаючи ніжність і текстуру. Додайте зелень і трохи гострого перцю — і отримаєте ідеальну закуску, яка готується майже миттєво.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

кабачок — 270–300 г;

гострий перець — 3–4 кільця;

кріп, петрушка, зелена цибуля — по пучку;

цибуля — 50 г;

часник — 1–2 зубчики;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

гірчиця — 0,5 ч. л.;

сіль — 0,5 ч. л. (+ трохи для кабачків);

цукор — 1/3 ч. л.;

чорний перець — за смаком;

олія — 2–3 ст. л.

Приготування кабачків. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Кабачок нарізати дуже тонкими кружальцями, посолити й залишити на 10–15 хвилин, щоб він пустив сік і став ніжнішим. Після цього за бажанням злегка відтиснути. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, зелень дрібно посікти, часник подрібнити. Усе додати до кабачків разом із гострим перцем. Окремо змішати яблучний оцет, гірчицю, сіль, цукор, перець і олію до однорідного маринаду. Вилити його до овочів. Добре перемішати, щоб кожен шматочок просочився заправкою, й залишити настоятися мінімум на 15 хвилин у холодильнику. Перед подачею ще раз перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".