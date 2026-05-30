Салат з кабачками за 5 хвилин: для тих, хто любить биту редиску та огірки
Дата публікації: 30 травня 2026 12:04
Цей салат — справжня літня знахідка, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого і з легкою пікантністю. Кабачки швидко маринуються в ароматній заправці з гірчицею та оцтом, зберігаючи ніжність і текстуру. Додайте зелень і трохи гострого перцю — і отримаєте ідеальну закуску, яка готується майже миттєво.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- кабачок — 270–300 г;
- гострий перець — 3–4 кільця;
- кріп, петрушка, зелена цибуля — по пучку;
- цибуля — 50 г;
- часник — 1–2 зубчики;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- гірчиця — 0,5 ч. л.;
- сіль — 0,5 ч. л. (+ трохи для кабачків);
- цукор — 1/3 ч. л.;
- чорний перець — за смаком;
- олія — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
- Кабачок нарізати дуже тонкими кружальцями, посолити й залишити на 10–15 хвилин, щоб він пустив сік і став ніжнішим. Після цього за бажанням злегка відтиснути.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями, зелень дрібно посікти, часник подрібнити. Усе додати до кабачків разом із гострим перцем.
- Окремо змішати яблучний оцет, гірчицю, сіль, цукор, перець і олію до однорідного маринаду. Вилити його до овочів.
- Добре перемішати, щоб кожен шматочок просочився заправкою, й залишити настоятися мінімум на 15 хвилин у холодильнику. Перед подачею ще раз перемішати.
