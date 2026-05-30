Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з кабачками за 5 хвилин: для тих, хто любить биту редиску та огірки

Салат з кабачками за 5 хвилин: для тих, хто любить биту редиску та огірки

Ua ru
Дата публікації: 30 травня 2026 12:04
Салат з кабачками за 5 хвилин: для тих, хто любить биту редиску та огірки
Салат з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат — справжня літня знахідка, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого і з легкою пікантністю. Кабачки швидко маринуються в ароматній заправці з гірчицею та оцтом, зберігаючи ніжність і текстуру. Додайте зелень і трохи гострого перцю — і отримаєте ідеальну закуску, яка готується майже миттєво.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • кабачок — 270–300 г;
  • гострий перець — 3–4 кільця;
  • кріп, петрушка, зелена цибуля — по пучку;
  • цибуля — 50 г;
  • часник — 1–2 зубчики;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 0,5 ч. л. (+ трохи для кабачків);
  • цукор — 1/3 ч. л.;
  • чорний перець — за смаком;
  • олія — 2–3 ст. л.
рецепт битих кабачків
Приготування кабачків. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Кабачок нарізати дуже тонкими кружальцями, посолити й залишити на 10–15 хвилин, щоб він пустив сік і став ніжнішим. Після цього за бажанням злегка відтиснути.
  2. Цибулю нарізати тонкими півкільцями, зелень дрібно посікти, часник подрібнити. Усе додати до кабачків разом із гострим перцем.
  3. Окремо змішати яблучний оцет, гірчицю, сіль, цукор, перець і олію до однорідного маринаду. Вилити його до овочів.
  4. Добре перемішати, щоб кожен шматочок просочився заправкою, й залишити настоятися мінімум на 15 хвилин у холодильнику. Перед подачею ще раз перемішати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт кабачки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації