Салат с крабовыми палочками "Панский": новый вкус классического блюда
Ua ru
21 ноября 2026 22:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua
"Панский" салат станет интересной альтернативой привычным закускам с крабовыми палочками. Яблоко придаёт лёгкую свежесть, сливочное масло и твёрдый сыр делают вкус более нежным, а яичные слои и укроп прекрасно дополняют блюдо.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 5 шт. (примерно 250 г);
- крабовые палочки сурими — 200 г;
- плавленый сыр — 100 г;
- сливочное масло — 50 г;
- яблоко — 150 г;
- майонез 65% — 60 г;
- свежий укроп — 10 г.
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разделить на белки и желтки.
- Белки натереть и выложить первым слоем, смазать небольшим количеством майонеза.
- Добавить половину измельченных крабовых палочек, натертый плавленый сыр и холодное сливочное масло.
- Сверху выложить натертое яблоко и оставшийся майонез.
- Посыпать салат натертыми желтками, оставшимися крабовыми палочками и измельченным укропом.
- Поставить в холодильник примерно на час, чтобы слои пропитались.
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