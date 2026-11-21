Салат с крабовыми палочками. Фото: smachnenke.com.ua

"Панский" салат станет интересной альтернативой привычным закускам с крабовыми палочками. Яблоко придаёт лёгкую свежесть, сливочное масло и твёрдый сыр делают вкус более нежным, а яичные слои и укроп прекрасно дополняют блюдо.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт. (примерно 250 г);

крабовые палочки сурими — 200 г;

плавленый сыр — 100 г;

сливочное масло — 50 г;

яблоко — 150 г;

майонез 65% — 60 г;

свежий укроп — 10 г.

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, остудить, очистить и разделить на белки и желтки. Белки натереть и выложить первым слоем, смазать небольшим количеством майонеза. Добавить половину измельченных крабовых палочек, натертый плавленый сыр и холодное сливочное масло. Сверху выложить натертое яблоко и оставшийся майонез. Посыпать салат натертыми желтками, оставшимися крабовыми палочками и измельченным укропом. Поставить в холодильник примерно на час, чтобы слои пропитались.

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