Салат з крабовими паличками "Панський": новий смак класичної страви
Ua ru
21 листопада 2026 22:44
Фото: smachnenke.com.ua
Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua
"Панський" салат стане цікавою альтернативою звичним закускам із крабовими паличками. Яблуко додає легкої свіжості, вершкове масло й сир роблять смак ніжнішим, а яєчні шари та кріп гарно завершують страву.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт. (приблизно 250 г);
- крабові палички сурімі — 200 г;
- плавлений сир — 100 г;
- вершкове масло — 50 г;
- яблуко — 150 г;
- майонез 65% — 60 г;
- свіжий кріп — 10 г.
Спосіб приготування
- Яйця відварити круто, охолодити, очистити й розділити на білки та жовтки.
- Білки натерти й викласти першим шаром, змастити невеликою кількістю майонезу.
- Додати половину подрібнених крабових паличок, натертий плавлений сир і холодне вершкове масло.
- Зверху викласти натерте яблуко та решту майонезу.
- Посипати салат натертими жовтками, рештою крабових паличок і подрібненим кропом.
- Поставити в холодильник приблизно на годину, щоб шари просочилися.
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