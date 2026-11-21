Салат з крабовими паличками. Фото: smachnenke.com.ua

"Панський" салат стане цікавою альтернативою звичним закускам із крабовими паличками. Яблуко додає легкої свіжості, вершкове масло й сир роблять смак ніжнішим, а яєчні шари та кріп гарно завершують страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 5 шт. (приблизно 250 г);

крабові палички сурімі — 200 г;

плавлений сир — 100 г;

вершкове масло — 50 г;

яблуко — 150 г;

майонез 65% — 60 г;

свіжий кріп — 10 г.

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити, очистити й розділити на білки та жовтки. Білки натерти й викласти першим шаром, змастити невеликою кількістю майонезу. Додати половину подрібнених крабових паличок, натертий плавлений сир і холодне вершкове масло. Зверху викласти натерте яблуко та решту майонезу. Посипати салат натертими жовтками, рештою крабових паличок і подрібненим кропом. Поставити в холодильник приблизно на годину, щоб шари просочилися.

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