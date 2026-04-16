Крабовый салат по-новому: рецепт всего из 5 ингредиентов

Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и ярким вкусом. Простое сочетание ингредиентов дает неожиданно праздничный результат. Готовится быстро, а выглядит эффектно даже на торжественном столе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

огурец свежий — 1 шт.;

сыр копченый колбасный — 150 г;

яйца — 3-4 шт.;

морковь — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

соль — щепотка;

зелень — для подачи.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать кубиками и выложить первым слоем. Огурец нарезать мелко и добавить вторым слоем. Морковь натереть, добавить соль, чеснок и майонез, перемешать и выложить следующим слоем. Сверху распределить натертый копченый сыр. Яйца отварить, разделить на желтки и белки, натереть отдельно. Сначала добавить желтки, затем белки, формируя нежный верхний слой. Перед подачей оставить салат в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.

