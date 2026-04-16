Крабовый салат по-новому: рецепт всего из 5 ингредиентов

Дата публикации 16 апреля 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и ярким вкусом. Простое сочетание ингредиентов дает неожиданно праздничный результат. Готовится быстро, а выглядит эффектно даже на торжественном столе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • крабовые палочки — 200 г;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • сыр копченый колбасный — 150 г;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — щепотка;
  • зелень — для подачи.
рецепт салату з крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Крабовые палочки нарезать кубиками и выложить первым слоем.
  2. Огурец нарезать мелко и добавить вторым слоем.
  3. Морковь натереть, добавить соль, чеснок и майонез, перемешать и выложить следующим слоем. Сверху распределить натертый копченый сыр.
  4. Яйца отварить, разделить на желтки и белки, натереть отдельно. Сначала добавить желтки, затем белки, формируя нежный верхний слой.
  5. Перед подачей оставить салат в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Реклама

