Крабовый салат по-новому: рецепт всего из 5 ингредиентов
Дата публикации 16 апреля 2026 21:44
Салат с крабовыми палочками. Фото: smakuiemo.com.ua
Этот салат покоряет с первой ложки своей нежной текстурой и ярким вкусом. Простое сочетание ингредиентов дает неожиданно праздничный результат. Готовится быстро, а выглядит эффектно даже на торжественном столе.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- огурец свежий — 1 шт.;
- сыр копченый колбасный — 150 г;
- яйца — 3-4 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — щепотка;
- зелень — для подачи.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать кубиками и выложить первым слоем.
- Огурец нарезать мелко и добавить вторым слоем.
- Морковь натереть, добавить соль, чеснок и майонез, перемешать и выложить следующим слоем. Сверху распределить натертый копченый сыр.
- Яйца отварить, разделить на желтки и белки, натереть отдельно. Сначала добавить желтки, затем белки, формируя нежный верхний слой.
- Перед подачей оставить салат в холодильнике, чтобы он хорошо пропитался.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
