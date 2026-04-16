Салат з крабовими паличками: знадобиться всього 5 інгредієнтів

Салат з крабовими паличками: знадобиться всього 5 інгредієнтів

Ua ru
Дата публікації: 16 квітня 2026 21:44
Крабовий салат по-новому: рецепт всього з 5 інгредієнтів
Салат з крабовими паличками. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та яскравим смаком. Просте поєднання інгредієнтів дає несподівано святковий результат. Готується швидко, а виглядає ефектно навіть на урочистому столі.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • крабові палички — 200 г;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • сир копчений ковбасний — 150 г;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль — щіпка;
  • зелень — для подачі.
рецепт салату з крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Крабові палички нарізати кубиками та викласти першим шаром.
  2. Огірок нарізати дрібно і додати другим шаром.
  3. Моркву натерти, додати сіль, часник і майонез, перемішати та викласти наступним шаром. Зверху розподілити натертий копчений сир.
  4. Яйця відварити, розділити на жовтки та білки, натерти окремо. Спочатку додати жовтки, потім білки, формуючи ніжний верхній шар.
  5. Перед подачею залишити салат у холодильнику, щоб він добре просочився.

рецепт крабові палички крабовий салат закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
