Крабовий салат по-новому: рецепт всього з 5 інгредієнтів

Салат з крабовими паличками: знадобиться всього 5 інгредієнтів
Дата публікації: 16 квітня 2026 21:44
Салат з крабовими паличками.
Цей салат підкорює з першої ложки своєю ніжною текстурою та яскравим смаком. Просте поєднання інгредієнтів дає несподівано святковий результат. Готується швидко, а виглядає ефектно навіть на урочистому столі.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- сир копчений ковбасний — 150 г;
- яйця — 3–4 шт.;
- морква — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- сіль — щіпка;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати кубиками та викласти першим шаром.
- Огірок нарізати дрібно і додати другим шаром.
- Моркву натерти, додати сіль, часник і майонез, перемішати та викласти наступним шаром. Зверху розподілити натертий копчений сир.
- Яйця відварити, розділити на жовтки та білки, натерти окремо. Спочатку додати жовтки, потім білки, формуючи ніжний верхній шар.
- Перед подачею залишити салат у холодильнику, щоб він добре просочився.
