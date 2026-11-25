Салат с крабовыми палочками за 10 минут: понадобится пекинская капуста
Ua ru
25 ноября 2026 21:44
Фото: zhyttia.com.ua
Салат с крабовыми палочками. Фото: zhyttia.com.ua
Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к столу, на помощь придет этот салат из доступных ингредиентов. Пекинская капуста придает ему свежесть и хрусткость, яйца делают вкус нежнее, а чеснок добавляет легкую пикантность. Все смешивается в одной миске, поэтому на приготовление уйдёт совсем немного времени.
Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- крабовые палочки — 200 г;
- пекинская капуста — 300 г;
- варёные яйца — 4 шт.;
- консервированная кукуруза — ½ банки;
- зеленый лук — 1 небольшой пучок (по желанию);
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Крабовые палочки нарезать кусочками, пекинскую капусту нашинковать соломкой.
- Яйца нарезать кубиками, зеленый лук измельчить. Из кукурузы слить жидкость.
- Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, тертый чеснок, соль и перец. Тщательно перемешать и сразу подавать к столу.
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