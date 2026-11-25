Салат с крабовыми палочками. Фото: zhyttia.com.ua

Когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное к столу, на помощь придет этот салат из доступных ингредиентов. Пекинская капуста придает ему свежесть и хрусткость, яйца делают вкус нежнее, а чеснок добавляет легкую пикантность. Все смешивается в одной миске, поэтому на приготовление уйдёт совсем немного времени.

Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

крабовые палочки — 200 г;

пекинская капуста — 300 г;

варёные яйца — 4 шт.;

консервированная кукуруза — ½ банки;

зеленый лук — 1 небольшой пучок (по желанию);

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: zhyttia.com.ua

Способ приготовления

Крабовые палочки нарезать кусочками, пекинскую капусту нашинковать соломкой. Яйца нарезать кубиками, зеленый лук измельчить. Из кукурузы слить жидкость. Смешать все ингредиенты в салатнике, добавить майонез, тертый чеснок, соль и перец. Тщательно перемешать и сразу подавать к столу.

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