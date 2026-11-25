Салат з крабовими паличками. Фото: zhyttia.com.ua

Коли потрібно швидко приготувати щось смачне до столу, виручить цей салат із доступних інгредієнтів. Пекінська капуста додає йому свіжості та хрускоту, яйця роблять смак ніжнішим, а часник надає легкої пікантності. Усе змішується в одній мисці, тож на приготування знадобиться зовсім небагато часу.

Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

крабові палички — 200 г;

пекінська капуста — 300 г;

варені яйця — 4 шт.;

консервована кукурудза — ½ банки;

зелена цибуля — 1 невеликий пучок (за бажанням);

часник — 2 зубчики;

майонез — 2 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку.

Приготування салату. Фото: zhyttia.com.ua

Спосіб приготування

Крабові палички нарізати шматочками, пекінську капусту нашаткувати соломкою. Яйця нарізати кубиками, зелену цибулю подрібнити. З кукурудзи злити рідину. З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез, натертий часник, сіль і перець. Ретельно перемішати та одразу подавати до столу.

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