Салат з крабовими паличками за 10 хвилин: знадобиться пекінська капуста
Ua ru
25 листопада 2026 21:44
Фото: zhyttia.com.ua
Салат з крабовими паличками. Фото: zhyttia.com.ua
Коли потрібно швидко приготувати щось смачне до столу, виручить цей салат із доступних інгредієнтів. Пекінська капуста додає йому свіжості та хрускоту, яйця роблять смак ніжнішим, а часник надає легкої пікантності. Усе змішується в одній мисці, тож на приготування знадобиться зовсім небагато часу.
Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- крабові палички — 200 г;
- пекінська капуста — 300 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- консервована кукурудза — ½ банки;
- зелена цибуля — 1 невеликий пучок (за бажанням);
- часник — 2 зубчики;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку.
Спосіб приготування
- Крабові палички нарізати шматочками, пекінську капусту нашаткувати соломкою.
- Яйця нарізати кубиками, зелену цибулю подрібнити. З кукурудзи злити рідину.
- З’єднати всі інгредієнти в салатнику, додати майонез, натертий часник, сіль і перець. Ретельно перемішати та одразу подавати до столу.
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