Салат с куриной печенью: нежный, сочный и полезный
Этот салат с куриной печенью сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус, который нравится с первой ложки. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов блюдо получается сочным, ароматным и одновременно питательным. Соленые огурцы добавляют легкой кислинки, а овощная зажарка — мягкости и глубины вкуса. Удачный вариант как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- куриная печень — 700 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- яйца — 3-4 шт.;
- огурцы соленые — 3-4 шт.;
- майонез — 150-200 г;
- лавровый лист — 1 шт.;
- перец черный горошком — 5 шт.;
- зелень — 10 г;
- масло — 30 г;
- соль, сахар — по вкусу.
Способ приготовления
- Промыть куриную печень, отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком около 15 минут. Остудить и нарезать соломкой.
- Лук измельчить, обжарить на растительном масле до мягкости, добавить натертую морковь и готовить до готовности. В конце добавить щепотку соли и сахара, перемешать.
- Яйца отварить, очистить и натереть на терке. Огурцы нарезать кубиком.
- Выложить салат слоями: печень, майонез, яйца, майонез, огурцы, овощная зажарка.
- Верх слегка смазать майонезом и посыпать измельченной зеленью.
