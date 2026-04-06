Салат с куриной печенью: нежный, сочный и полезный

Печень и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с куриной печенью сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус, который нравится с первой ложки. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов блюдо получается сочным, ароматным и одновременно питательным. Соленые огурцы добавляют легкой кислинки, а овощная зажарка — мягкости и глубины вкуса. Удачный вариант как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

куриная печень — 700 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

яйца — 3-4 шт.;

огурцы соленые — 3-4 шт.;

майонез — 150-200 г;

лавровый лист — 1 шт.;

перец черный горошком — 5 шт.;

зелень — 10 г;

масло — 30 г;

соль, сахар — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Промыть куриную печень, отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком около 15 минут. Остудить и нарезать соломкой. Лук измельчить, обжарить на растительном масле до мягкости, добавить натертую морковь и готовить до готовности. В конце добавить щепотку соли и сахара, перемешать. Яйца отварить, очистить и натереть на терке. Огурцы нарезать кубиком. Выложить салат слоями: печень, майонез, яйца, майонез, огурцы, овощная зажарка. Верх слегка смазать майонезом и посыпать измельченной зеленью.

