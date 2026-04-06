Главная Вкус Салат с куриной печенью: нежный, сочный и полезный

Дата публикации 6 апреля 2026 13:29
Печень и огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат с куриной печенью сочетает нежную текстуру и насыщенный вкус, который нравится с первой ложки. Благодаря правильному сочетанию ингредиентов блюдо получается сочным, ароматным и одновременно питательным. Соленые огурцы добавляют легкой кислинки, а овощная зажарка — мягкости и глубины вкуса. Удачный вариант как для ежедневного меню, так и для праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • куриная печень — 700 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • яйца — 3-4 шт.;
  • огурцы соленые — 3-4 шт.;
  • майонез — 150-200 г;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • перец черный горошком — 5 шт.;
  • зелень — 10 г;
  • масло — 30 г;
  • соль, сахар — по вкусу.
рецепт салату з печінкою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Промыть куриную печень, отварить в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком около 15 минут. Остудить и нарезать соломкой.
  2. Лук измельчить, обжарить на растительном масле до мягкости, добавить натертую морковь и готовить до готовности. В конце добавить щепотку соли и сахара, перемешать.
  3. Яйца отварить, очистить и натереть на терке. Огурцы нарезать кубиком.
  4. Выложить салат слоями: печень, майонез, яйца, майонез, огурцы, овощная зажарка.
  5. Верх слегка смазать майонезом и посыпать измельченной зеленью.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
