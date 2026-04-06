Головна Смак Салат із курячою печінкою: ніжний, соковитий і корисний

Салат із курячою печінкою: ніжний, соковитий і корисний

Дата публікації: 6 квітня 2026 13:29
Печінка та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із курячою печінкою поєднує ніжну текстуру та насичений смак, який подобається з першої ложки. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів страва виходить соковитою, ароматною і водночас поживною. Солоні огірки додають легкої кислинки, а овочева засмажка — м’якості та глибини смаку. Вдалий варіант як для щоденного меню, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 700 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1–2 шт.;
  • яйця — 3–4 шт.;
  • огірки солоні — 3–4 шт.;
  • майонез — 150–200 г;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • перець чорний горошком — 5 шт.;
  • зелень — 10 г;
  • олія — 30 г;
  • сіль, цукор — за смаком.
рецепт салату з печінкою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Промити курячу печінку, відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком близько 15 хвилин. Остудити і нарізати соломкою.
  2. Цибулю подрібнити, обсмажити на олії до м’якості, додати натерту моркву і готувати до готовності. Наприкінці додати дрібку солі та цукру, перемішати.
  3. Яйця відварити, очистити і натерти на тертці. Огірки нарізати кубиком.
  4. Викласти салат шарами: печінка, майонез, яйця, майонез, огірки, овочева засмажка.
  5. Верх злегка змастити майонезом і посипати подрібненою зеленню.

печінка салат рецепт огірки закуска
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Реклама

