Салат із курячою печінкою: ніжний, соковитий і корисний

Печінка та огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із курячою печінкою поєднує ніжну текстуру та насичений смак, який подобається з першої ложки. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів страва виходить соковитою, ароматною і водночас поживною. Солоні огірки додають легкої кислинки, а овочева засмажка — м’якості та глибини смаку. Вдалий варіант як для щоденного меню, так і для святкового столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

куряча печінка — 700 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1–2 шт.;

яйця — 3–4 шт.;

огірки солоні — 3–4 шт.;

майонез — 150–200 г;

лавровий лист — 1 шт.;

перець чорний горошком — 5 шт.;

зелень — 10 г;

олія — 30 г;

сіль, цукор — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Промити курячу печінку, відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком близько 15 хвилин. Остудити і нарізати соломкою. Цибулю подрібнити, обсмажити на олії до м’якості, додати натерту моркву і готувати до готовності. Наприкінці додати дрібку солі та цукру, перемішати. Яйця відварити, очистити і натерти на тертці. Огірки нарізати кубиком. Викласти салат шарами: печінка, майонез, яйця, майонез, огірки, овочева засмажка. Верх злегка змастити майонезом і посипати подрібненою зеленню.

