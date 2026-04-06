Салат із курячою печінкою: ніжний, соковитий і корисний
Цей салат із курячою печінкою поєднує ніжну текстуру та насичений смак, який подобається з першої ложки. Завдяки правильному поєднанню інгредієнтів страва виходить соковитою, ароматною і водночас поживною. Солоні огірки додають легкої кислинки, а овочева засмажка — м’якості та глибини смаку. Вдалий варіант як для щоденного меню, так і для святкового столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 700 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1–2 шт.;
- яйця — 3–4 шт.;
- огірки солоні — 3–4 шт.;
- майонез — 150–200 г;
- лавровий лист — 1 шт.;
- перець чорний горошком — 5 шт.;
- зелень — 10 г;
- олія — 30 г;
- сіль, цукор — за смаком.
Спосіб приготування
- Промити курячу печінку, відварити у підсоленій воді з лавровим листом і перцем горошком близько 15 хвилин. Остудити і нарізати соломкою.
- Цибулю подрібнити, обсмажити на олії до м’якості, додати натерту моркву і готувати до готовності. Наприкінці додати дрібку солі та цукру, перемішати.
- Яйця відварити, очистити і натерти на тертці. Огірки нарізати кубиком.
- Викласти салат шарами: печінка, майонез, яйця, майонез, огірки, овочева засмажка.
- Верх злегка змастити майонезом і посипати подрібненою зеленню.
