Салат с молодой капустой №1: хрустящий микс овощей с вкусной заправкой
Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 12:04
Салат с молодой капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Когда появляются первые сезонные овощи, самое время готовить легкие и сочные салаты. Сочетание молодой капусты, редиса и моркови создает приятный хрустящий микс, а нежная заправка придает блюду особый вкус. Такой салат прекрасно дополнит обед или станет легким ужином.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 300-400 г;
- редис — 200 г;
- морковь — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- укроп — небольшой пучок.
Для заправки:
- сметана — 100 г;
- зернистая горчица — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Молодую капусту тонко нашинковать и слегка помять руками.
- Редис нарезать кружочками, лук — тонкими полукольцами, а морковь натереть на терке.
- Добавить измельченный укроп и перемешать все овощи.
- Для заправки смешать сметану, горчицу, мед, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.
- Полить салат готовой заправкой и аккуратно перемешать.
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