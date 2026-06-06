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Главная Вкус Салат с молодой капустой №1: хрустящий микс овощей с вкусной заправкой

Салат с молодой капустой №1: хрустящий микс овощей с вкусной заправкой

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 12:04
Салат с молодой капустой №1: хрустящий микс овощей с вкусной заправкой
Салат с молодой капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда появляются первые сезонные овощи, самое время готовить легкие и сочные салаты. Сочетание молодой капусты, редиса и моркови создает приятный хрустящий микс, а нежная заправка придает блюду особый вкус. Такой салат прекрасно дополнит обед или станет легким ужином.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 300-400 г;
  • редис — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • укроп — небольшой пучок.

Для заправки:

  • сметана — 100 г;
  • зернистая горчица — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль и перец — по вкусу.
рецепт салату з молодою капустою
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молодую капусту тонко нашинковать и слегка помять руками.
  2. Редис нарезать кружочками, лук — тонкими полукольцами, а морковь натереть на терке.
  3. Добавить измельченный укроп и перемешать все овощи.
  4. Для заправки смешать сметану, горчицу, мед, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец.
  5. Полить салат готовой заправкой и аккуратно перемешать.

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салат рецепт молодая капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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