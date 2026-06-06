Салат с молодой капустой №1: хрустящий микс овощей с вкусной заправкой

Салат с молодой капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Когда появляются первые сезонные овощи, самое время готовить легкие и сочные салаты. Сочетание молодой капусты, редиса и моркови создает приятный хрустящий микс, а нежная заправка придает блюду особый вкус. Такой салат прекрасно дополнит обед или станет легким ужином.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 300-400 г;

редис — 200 г;

морковь — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

укроп — небольшой пучок.

Для заправки:

сметана — 100 г;

зернистая горчица — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молодую капусту тонко нашинковать и слегка помять руками. Редис нарезать кружочками, лук — тонкими полукольцами, а морковь натереть на терке. Добавить измельченный укроп и перемешать все овощи. Для заправки смешать сметану, горчицу, мед, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и перец. Полить салат готовой заправкой и аккуратно перемешать.

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