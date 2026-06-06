Салат з молодою капустою №1: хрумкий мікс овочів із смачною заправкою
Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 12:04
Салат з молодою капустою. Фото: smachnenke.com.ua
Коли з’являються перші сезонні овочі, саме час готувати легкі та соковиті салати. Поєднання молодої капусти, редиски та моркви створює приємний хрумкий мікс, а ніжна заправка додає страві особливого смаку. Такий салат чудово доповнить обід або стане легкою вечерею.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 300–400 г;
- редис — 200 г;
- морква — 1 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- кріп — невеликий пучок.
Для заправки:
- сметана — 100 г;
- зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
- мед — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль і перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Молоду капусту тонко нашаткувати та злегка пом’яти руками.
- Редис нарізати кружальцями, цибулю — тонкими півкільцями, а моркву натерти на тертці.
- Додати подрібнений кріп і перемішати всі овочі.
- Для заправки змішати сметану, гірчицю, мед, лимонний сік, подрібнений часник, сіль і перець.
- Полити салат готовою заправкою та акуратно перемішати.
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