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Головна Смак Салат з молодою капустою №1: хрумкий мікс овочів із смачною заправкою

Салат з молодою капустою №1: хрумкий мікс овочів із смачною заправкою

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 12:04
Салат з молодою капустою №1: хрумкий мікс овочів із смачною заправкою
Салат з молодою капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли з’являються перші сезонні овочі, саме час готувати легкі та соковиті салати. Поєднання молодої капусти, редиски та моркви створює приємний хрумкий мікс, а ніжна заправка додає страві особливого смаку. Такий салат чудово доповнить обід або стане легкою вечерею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 300–400 г;
  • редис — 200 г;
  • морква — 1 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • кріп — невеликий пучок.

Для заправки:

  • сметана — 100 г;
  • зерниста гірчиця — 1 ч. л.;
  • мед — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль і перець — за смаком.
рецепт салату з молодою капустою
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоду капусту тонко нашаткувати та злегка пом’яти руками.
  2. Редис нарізати кружальцями, цибулю — тонкими півкільцями, а моркву натерти на тертці.
  3. Додати подрібнений кріп і перемішати всі овочі.
  4. Для заправки змішати сметану, гірчицю, мед, лимонний сік, подрібнений часник, сіль і перець.
  5. Полити салат готовою заправкою та акуратно перемішати.

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салат рецепт молода капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
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