Салат з молодою капустою №1: хрумкий мікс овочів із смачною заправкою

Салат з молодою капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Коли з’являються перші сезонні овочі, саме час готувати легкі та соковиті салати. Поєднання молодої капусти, редиски та моркви створює приємний хрумкий мікс, а ніжна заправка додає страві особливого смаку. Такий салат чудово доповнить обід або стане легкою вечерею.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста — 300–400 г;

редис — 200 г;

морква — 1 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

кріп — невеликий пучок.

Для заправки:

сметана — 100 г;

зерниста гірчиця — 1 ч. л.;

мед — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль і перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоду капусту тонко нашаткувати та злегка пом’яти руками. Редис нарізати кружальцями, цибулю — тонкими півкільцями, а моркву натерти на тертці. Додати подрібнений кріп і перемішати всі овочі. Для заправки змішати сметану, гірчицю, мед, лимонний сік, подрібнений часник, сіль і перець. Полити салат готовою заправкою та акуратно перемішати.

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