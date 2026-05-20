Салат с молодой капустой "Ольга": хитовое весеннее блюдо
Дата публикации 20 мая 2026 12:44
Салат с молодой капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — настоящая классика весеннего сезона, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и одновременно сытного. Молодая капуста создает легкую основу, а редис и огурец добавляют яркой сочности и легкой остроты. Кукуруза привносит нежную сладость, а вареная колбаса делает блюдо более питательным и сбалансированным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молодая капуста — 300 г;
- редис — 10 шт.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- кукуруза консервированная — 150 г.;
- колбаса вареная — 150 г;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Молодую капусту тонко нашинковать, чтобы она оставалась хрустящей и легкой.
- Редис и огурец нарезать тонкой соломкой и добавить к капусте.
- Добавить консервированную кукурузу и мелко нарезанную зелень, перемешать.
- Добавить нарезанную кубиками вареную колбасу и еще раз соединить все ингредиенты.
- Заправить майонезом, добавить соль по вкусу и тщательно перемешать.
