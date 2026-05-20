Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат с молодой капустой "Ольга": хитовое весеннее блюдо

Салат с молодой капустой "Ольга": хитовое весеннее блюдо

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 12:44
Салат с молодой капустой Ольга: хитовое весеннее блюдо
Салат с молодой капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая классика весеннего сезона, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и одновременно сытного. Молодая капуста создает легкую основу, а редис и огурец добавляют яркой сочности и легкой остроты. Кукуруза привносит нежную сладость, а вареная колбаса делает блюдо более питательным и сбалансированным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молодая капуста — 300 г;
  • редис — 10 шт.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • кукуруза консервированная — 150 г.;
  • колбаса вареная — 150 г;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;
  • соль — по вкусу.
рецепт салату з молодою капустою
Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молодую капусту тонко нашинковать, чтобы она оставалась хрустящей и легкой.
  2. Редис и огурец нарезать тонкой соломкой и добавить к капусте.
  3. Добавить консервированную кукурузу и мелко нарезанную зелень, перемешать.
  4. Добавить нарезанную кубиками вареную колбасу и еще раз соединить все ингредиенты.
  5. Заправить майонезом, добавить соль по вкусу и тщательно перемешать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Читайте также:

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".

салат рецепт молодая капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации