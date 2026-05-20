Салат с молодой капустой "Ольга": хитовое весеннее блюдо

Салат с молодой капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — настоящая классика весеннего сезона, когда хочется чего-то свежего, хрустящего и одновременно сытного. Молодая капуста создает легкую основу, а редис и огурец добавляют яркой сочности и легкой остроты. Кукуруза привносит нежную сладость, а вареная колбаса делает блюдо более питательным и сбалансированным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молодая капуста — 300 г;

редис — 10 шт.;

огурец свежий — 1 шт.;

кукуруза консервированная — 150 г.;

колбаса вареная — 150 г;

майонез — 2-3 ст. л.;

зелень (укроп, петрушка) — по вкусу;

соль — по вкусу.

Овощной салат. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молодую капусту тонко нашинковать, чтобы она оставалась хрустящей и легкой. Редис и огурец нарезать тонкой соломкой и добавить к капусте. Добавить консервированную кукурузу и мелко нарезанную зелень, перемешать. Добавить нарезанную кубиками вареную колбасу и еще раз соединить все ингредиенты. Заправить майонезом, добавить соль по вкусу и тщательно перемешать.

