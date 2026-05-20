Салат з молодою капустою "Ольга": хітова весняна страва
Дата публікації: 20 травня 2026 12:44
Салат з молодою капустою.
Цей салат — справжня класика весняного сезону, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого та водночас ситного. Молода капуста створює легку основу, а редиска й огірок додають яскравої соковитості та легкої гостроти. Кукурудза привносить ніжну солодкість, а варена ковбаса робить страву більш поживною та збалансованою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молода капуста — 300 г.;
- редиска — 10 шт.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- кукурудза консервована — 150 г.;
- ковбаса варена — 150 г.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- зелень (кріп, петрушка) — за смаком.;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
- Молоду капусту тонко нашаткувати, щоб вона залишалася хрусткою та легкою.
- Редиску та огірок нарізати тонкою соломкою і додати до капусти.
- Додати консервовану кукурудзу та дрібно нарізану зелень, перемішати.
- Додати нарізану кубиками варену ковбасу та ще раз з’єднати всі інгредієнти.
- Заправити майонезом, додати сіль за смаком і ретельно перемішати.
