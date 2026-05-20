Салат з молодою капустою "Ольга": хітова весняна страва

Салат з молодою капустою.

Цей салат — справжня класика весняного сезону, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого та водночас ситного. Молода капуста створює легку основу, а редиска й огірок додають яскравої соковитості та легкої гостроти. Кукурудза привносить ніжну солодкість, а варена ковбаса робить страву більш поживною та збалансованою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молода капуста — 300 г.;

редиска — 10 шт.;

огірок свіжий — 1 шт.;

кукурудза консервована — 150 г.;

ковбаса варена — 150 г.;

майонез — 2–3 ст. л.;

зелень (кріп, петрушка) — за смаком.;

сіль — за смаком.

Овочевий салат.

Спосіб приготування

Молоду капусту тонко нашаткувати, щоб вона залишалася хрусткою та легкою. Редиску та огірок нарізати тонкою соломкою і додати до капусти. Додати консервовану кукурудзу та дрібно нарізану зелень, перемішати. Додати нарізану кубиками варену ковбасу та ще раз з’єднати всі інгредієнти. Заправити майонезом, додати сіль за смаком і ретельно перемішати.

