Головна Смак Салат з молодою капустою "Ольга": хітова весняна страва

Дата публікації: 20 травня 2026 12:44
Салат з молодою капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — справжня класика весняного сезону, коли хочеться чогось свіжого, хрусткого та водночас ситного. Молода капуста створює легку основу, а редиска й огірок додають яскравої соковитості та легкої гостроти. Кукурудза привносить ніжну солодкість, а варена ковбаса робить страву більш поживною та збалансованою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молода капуста — 300 г.;
  • редиска — 10 шт.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • кукурудза консервована — 150 г.;
  • ковбаса варена — 150 г.;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • зелень (кріп, петрушка) — за смаком.;
  • сіль — за смаком.
рецепт салату з молодою капустою
Овочевий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоду капусту тонко нашаткувати, щоб вона залишалася хрусткою та легкою.
  2. Редиску та огірок нарізати тонкою соломкою і додати до капусти.
  3. Додати консервовану кукурудзу та дрібно нарізану зелень, перемішати.
  4. Додати нарізану кубиками варену ковбасу та ще раз з’єднати всі інгредієнти.
  5. Заправити майонезом, додати сіль за смаком і ретельно перемішати.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
