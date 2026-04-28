Главная Вкус Салат с селедкой "Шуба в прошлом": быстрый рецепт без слоев

Салат с селедкой "Шуба в прошлом": быстрый рецепт без слоев

Дата публикации 28 апреля 2026 12:44
Салат с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — современная альтернатива классической "шубе", но без лишних хлопот. Все ингредиенты сочетаются в одной миске, создавая насыщенный и гармоничный вкус. Идеальный вариант, когда хочется знакомого вкуса, но быстрее и проще.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свекла отварная — 300 г;
  • картофель отварной — 400 г;
  • сельдь (филе) — 400 г;
  • яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;
  • огурец соленый — 1 шт.;
  • лук — 1 небольшой;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • майонез — 2-3 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Все ингредиенты нарезать небольшими кубиками. Яблоко и свеклу слегка сбрызнуть лимонным соком.
  2. Соединить картофель, свеклу, сельдь, яблоко, огурец и мелко нарезанный лук.
  3. Добавить соль, перец и майонез, осторожно перемешать до однородности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
