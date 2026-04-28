Салат с селедкой "Шуба в прошлом": быстрый рецепт без слоев

Салат с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — современная альтернатива классической "шубе", но без лишних хлопот. Все ингредиенты сочетаются в одной миске, создавая насыщенный и гармоничный вкус. Идеальный вариант, когда хочется знакомого вкуса, но быстрее и проще.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

свекла отварная — 300 г;

картофель отварной — 400 г;

сельдь (филе) — 400 г;

яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;

огурец соленый — 1 шт.;

лук — 1 небольшой;

лимонный сок — 2 ст. л.;

майонез — 2-3 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Все ингредиенты нарезать небольшими кубиками. Яблоко и свеклу слегка сбрызнуть лимонным соком. Соединить картофель, свеклу, сельдь, яблоко, огурец и мелко нарезанный лук. Добавить соль, перец и майонез, осторожно перемешать до однородности.

