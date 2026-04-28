Салат с селедкой "Шуба в прошлом": быстрый рецепт без слоев
Ua ru
Дата публикации 28 апреля 2026 12:44
Салат с селедкой. Фото: smachnenke.com.ua
Этот салат — современная альтернатива классической "шубе", но без лишних хлопот. Все ингредиенты сочетаются в одной миске, создавая насыщенный и гармоничный вкус. Идеальный вариант, когда хочется знакомого вкуса, но быстрее и проще.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свекла отварная — 300 г;
- картофель отварной — 400 г;
- сельдь (филе) — 400 г;
- яблоко кисло-сладкое — 1 шт.;
- огурец соленый — 1 шт.;
- лук — 1 небольшой;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- майонез — 2-3 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
- Все ингредиенты нарезать небольшими кубиками. Яблоко и свеклу слегка сбрызнуть лимонным соком.
- Соединить картофель, свеклу, сельдь, яблоко, огурец и мелко нарезанный лук.
- Добавить соль, перец и майонез, осторожно перемешать до однородности.
Реклама