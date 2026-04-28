Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіГламурСтильТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Стиль
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Салат із оселедцем "Шуба в минулому": швидкий рецепт без шарів

Салат із оселедцем "Шуба в минулому": швидкий рецепт без шарів

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 12:44
Салат із оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — сучасна альтернатива класичній "шубі", але без зайвих клопотів. Усі інгредієнти поєднуються в одній мисці, створюючи насичений і гармонійний смак. Ідеальний варіант, коли хочеться знайомого смаку, але швидше і простіше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • буряк відварений — 300 г;
  • картопля відварена — 400 г;
  • оселедець (філе) — 400 г;
  • яблуко кисло-солодке — 1 шт.;
  • огірок солоний — 1 шт.;
  • цибуля — 1 невелика;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль, чорний перець — за смаком.
рецепт салату з оселедцем
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування 

  1. Усі інгредієнти нарізати невеликими кубиками. Яблуко та буряк злегка скропити лимонним соком.
  2. З’єднати картоплю, буряк, оселедець, яблуко, огірок і дрібно нарізану цибулю.
  3. Додати сіль, перець і майонез, обережно перемішати до однорідності.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації