Салат із оселедцем "Шуба в минулому": швидкий рецепт без шарів

Салат із оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — сучасна альтернатива класичній "шубі", але без зайвих клопотів. Усі інгредієнти поєднуються в одній мисці, створюючи насичений і гармонійний смак. Ідеальний варіант, коли хочеться знайомого смаку, але швидше і простіше.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

буряк відварений — 300 г;

картопля відварена — 400 г;

оселедець (філе) — 400 г;

яблуко кисло-солодке — 1 шт.;

огірок солоний — 1 шт.;

цибуля — 1 невелика;

лимонний сік — 2 ст. л.;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Усі інгредієнти нарізати невеликими кубиками. Яблуко та буряк злегка скропити лимонним соком. З’єднати картоплю, буряк, оселедець, яблуко, огірок і дрібно нарізану цибулю. Додати сіль, перець і майонез, обережно перемішати до однорідності.

