Салат із оселедцем "Шуба в минулому": швидкий рецепт без шарів
Дата публікації: 28 квітня 2026 12:44
Салат із оселедцем. Фото: smachnenke.com.ua
Цей салат — сучасна альтернатива класичній "шубі", але без зайвих клопотів. Усі інгредієнти поєднуються в одній мисці, створюючи насичений і гармонійний смак. Ідеальний варіант, коли хочеться знайомого смаку, але швидше і простіше.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- буряк відварений — 300 г;
- картопля відварена — 400 г;
- оселедець (філе) — 400 г;
- яблуко кисло-солодке — 1 шт.;
- огірок солоний — 1 шт.;
- цибуля — 1 невелика;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Спосіб приготування
- Усі інгредієнти нарізати невеликими кубиками. Яблуко та буряк злегка скропити лимонним соком.
- З’єднати картоплю, буряк, оселедець, яблуко, огірок і дрібно нарізану цибулю.
- Додати сіль, перець і майонез, обережно перемішати до однорідності.
