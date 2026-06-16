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Главная Вкус Салат с тунцом и яйцом: рецепт для похудения на ужин

Салат с тунцом и яйцом: рецепт для похудения на ужин

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 21:04
Салат с тунцом и яйцом: рецепт для похудения на ужин
Салат с тунцом и яйцом. Фото: кадр из видео

Когда хочется легкого ужина без ощущения тяжести, этот салат становится идеальным решением. Сочетание тунца, яиц и свежего огурца дает сытность, но не перегружает организм. Готовится за считанные минуты и прекрасно подходит для тех, кто следит за питанием.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале «Смачна сторінка», передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • тунец консервированный — 1 банка;
  • огурец — 1 шт.;
  • укроп — по вкусу;
  • майонез или сметана — 2 ст. л.
рецепт салату з тунцем
Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Отварить яйца и нарезать их кубиками.
  2. Добавить консервированный тунец и нарезанный огурец.
  3. Добавить измельченный укроп и заправить сметаной или майонезом.
  4. Хорошо перемешать и подавать охлажденным.

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салат рецепт тунец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
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