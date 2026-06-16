Салат с тунцом и яйцом: рецепт для похудения на ужин
Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 21:04
Салат с тунцом и яйцом. Фото: кадр из видео
Когда хочется легкого ужина без ощущения тяжести, этот салат становится идеальным решением. Сочетание тунца, яиц и свежего огурца дает сытность, но не перегружает организм. Готовится за считанные минуты и прекрасно подходит для тех, кто следит за питанием.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале «Смачна сторінка», передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- тунец консервированный — 1 банка;
- огурец — 1 шт.;
- укроп — по вкусу;
- майонез или сметана — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Отварить яйца и нарезать их кубиками.
- Добавить консервированный тунец и нарезанный огурец.
- Добавить измельченный укроп и заправить сметаной или майонезом.
- Хорошо перемешать и подавать охлажденным.
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